Michelle愛美　令和黑船妖精

Michelle愛美有「令和之黑船」及「令和之妖精」之稱。（互聯網）

每次出現擁有外籍血統嘅藝人冒起，日本藝能界都會將之形容為「黑船來襲」！不過所謂嘅「黑船」其實好多都係白雪雪，好似有「令和之黑船」稱號嘅Michelle愛美咁，肌膚又白又滑，加埋一對巨乳，真係引死人！

美日混血兒

剛才提到黑船來襲係指外國勢力殺到叨，而喺日本寫真界歷來亦有好多「黑船」出現，好似一代女神Leah Dizon，之後就有上年成功殺入電視圈，仲成為首位女幪面超人嘅日菲混血兒Angela芽衣，至於今日同大家見面嘅Michelle愛美亦被稱為「令和之黑船」。

今年21歲嘅愛美係一位美日混血兒，初出道時係肥妹仔一名，不過經過歲月洗禮及努力收身，塊面尖咗又瘦咗，而且五官標致，一副美人胚子相當吸引，所以亦有「令和之妖精」之稱。除咗樣貌吸引，身材亦相當火辣，上圍有一對飽滿嘅F Cup巨乳，仲有一個圓潤美尻，肌膚雪白而且極具透明感，呢副胴體認真夠晒吸睛！

全裸演出

其實愛美早喺2013年已經出道，以女子組合CiA成員身份登場，同時亦為時尚雜誌擔任模特兒。佢仲參加過唔少選美活動，好似夏季Face of Asia Model Festival、MissID、Miss Magazine等等，由於當時佢仲未成功減肥收身，所以全部落選。

講番愛美嘅寫真工作，佢好樂意展現其豐乳肥臀，最近更加作全裸演出，讓大家可以盡情欣賞佢嘅完美姿態。但奇怪嘅係，明明係正面全裸，點解又會一點都見唔到呢？原因係愛美到家陣仲係堅守三點不露，就算全裸演出，寫真照都會被刪去重要部分，大家想睇阿妹無遮無掩無修圖嘅裸體演出，可能要多等一陣喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-35

Michelle愛美近期密密拍寫真，相當勤力，而佢亦會將部分照片放到社交網畀大家分享，大家不妨多啲Click入去欣賞喇。