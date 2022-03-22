潘燦良諗起生仔就驚　周家怡寧嫁單親爸爸：慳番唔使佗

藝人周家怡與潘燦良於新劇內齊齊「湊仔」，大讚童星們聰明，不過卻異口同聲表示當父母責任重大，未有打算接受挑戰。家怡自嘲身邊「烏蠅都冇隻」，容易憑感覺動情的她覺得目前「最安全」。

家怡與潘燦良於ViuTV新劇《反起跑線聯盟》內分別演單親父及單親母。劇情交代潘燦良發現與家怡相當啱傾，竟借故親近對方兒子展開追求。二人大讚「兒子們」聰穎，搞到他們對照顧小朋友改觀，不過卻異口同聲未打算改變初衷「挑戰」生育，潘燦良坦言：「都過咗（生育期）啦，好佩服夠膽生仔嘅，呢個責任維持一世，會擔心自己做得唔足，所以諗起都驚！」

未婚的家怡隨即接口：「我試過帶契仔去主題樂園，返到嚟發開口夢話自己好攰！坦白講生得都想自己湊番，唔做嘢就要有一定嘅經濟基礎，所以都有啲卻步。」問到自稱單身很久的她，會否考慮與帶子洪郎交往，她即爽快回道：「係又冇乜所謂呀，慳番唔使自己佗同生添，去到我哋呢啲年紀仲邊有得你揀。（唔心急拍拖？）過咗嘞，完全冇追求者。（要求對象有乜條件？）我好衰，鍾意憑感覺，好易跌落去、跌得好深，一啲都唔瀟洒，所以真係驚咗，反而依家（單身）好安全。」

她坦言初戀拍足8年，後來因「感情淡咗」變回陌路人，至今記憶猶在。當問到今次如何學當「人母」時，家怡笑答：「我喺屋企日抱夜抱洋娃娃去攞感覺，搞到父母以為我黐線，哈哈！同埋成日幻想自己佗B囉。」她又指與多次合作的潘燦良相當有默契，絕對合作愉快。而潘燦良則自爆即將當「量地官」：「下半年暫時未有工作安排，即使過往兩年疫情最嚴重時，都未試過咁，不過我覺得唔算好差，比好多人幸運嘞。（利用時間陪太太蘇玉華？）我哋會煮吓嘢食，留喺屋企睇吓戲，乜都傾得一餐，有啲夫妻話已經冇嘢講，其實係睇吓你想唔想傾嘅啫。」

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周家怡化妝及髮型：Herman Ng/Vincent Yeung

服裝：Harvey Nichols