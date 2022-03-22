Tyson Yoshi爆去樂壇頒獎禮被「罰坐」

歌手Tyson Yoshi、Gareth.T及JC應邀為音樂頻道開Live，Tyson跟Gareth.T因惺惺相惜，當日透過互聯網而認識，兩人今年初首次出席「叱咤」頒獎禮，談到感覺點？Tyson坦白話覺得好悶：「我着咗件盔甲行動唔方便，坐喺度連睇電話都成問題，有幾次差啲瞓着，因為MIRROR坐隔離，成日有鏡頭影住，Jill(衛詩)同Jace(陳凱詠)有幾次用手㬹叫醒我。」

Tyson仲話以為頒獎禮好似派對咁好玩，他笑說：「點知原來係罰坐，所以我去廁所，工作人員不停咁捉我返埋位，我就唔停咁同佢哋玩，我仲匿入廁所等，同佢哋玩咗幾次。」不過講完後他又講笑話要cut咗呢段，Gareth.T聽完即搞笑話：「多謝叱咤畀個機會我表演。」全場爆笑，Tyson作氣狀拍佢一下。

人氣急升自然工作忙碌，他覺得每一個機好難得，不想推辭，有沒有錢都做，但好幾個月後，Tyson承認到後期精神狀態不太好：「個人好易暴躁，因為瞓得好少，後來同公司開會傾咁樣落去唔掂，我真係會癲！依家識得安排日程，咩時候放假，生活健康好多。」

新歌《分手100天》是JC自己作曲及填詞，她直認歌詞都是自身經歷，談到接受過最浪漫的事，她表示交往時不太要求浪漫，她覺得理性談戀愛好啲，她說：「我好驚驚喜，但我唔抗拒有人願望為我做呢啲嘢。」她被問到擇偶條件，她說：「我鍾意高嘅。」似擊中身旁Tyson及Gareth.T的要害，Tyson搞笑說：「嘩Hurt爆。」