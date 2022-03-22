巨胸靚股　啪啪響如鼓

激凸巨乳固然令男人引起衝動，若然加埋渾圓靚股，更係令人想入非非，單係諗到推車仔時，嗰種啪啪聲已經令人興奮無比。如果大家有同感嘅話，今次介紹嘅3套作品，必定啱晒心水！

火辣惹味

四仔好睇嘅地方，在於劇情唔會拖拖拉拉，一嚟就即刻入正題，激烈嘅肢體動作，加埋響亮嘅叫床聲，絕對係視聽享受，呢套由Lethal Hardcore推出嘅《Her Rumpus Is Scrumptious #2》，正係其中之一。由Aubree Valentine、 Mellanie Monroe、Nicole Aria及Rory Knox等脫星演出，憑住佢哋火辣嘅身材同精湛嘅床上演出，已經夠晒睇頭。事實上，唔少四仔迷睇完之後，都大讚話令佢哋興奮無比，其中以Aubree Valentine嘅演出令人最印象深刻，皆因以往表現主動搶韁嘅佢，今次卻任人擺布，同時又充分展現佢樂在其中嘅感覺，官能刺激度相當高。

水頭十足

每個四仔迷都係貪心嘅，囡囡有樣有胸又有美股，但卻認為仲未夠，加埋水頭十足先至夠完美。呢套由BANG出品嘅《Slippery When Wet》，演出嘅脫星Adriana Chechik、Blake Blossom、Payton Preslee及Sofi Ryan，不但乳量十足，而且仲水頭十足，絕對可以滿足到四仔迷嘅要求。雖然呢套係零劇情嘅作品，但片廠話片中嘅脫星一出場就會以火辣三點式登場，加埋大量按摩精油淋身畫面，炮製出滑溜嘅視覺效果，玲瓏浮凸嘅身材加上激烈嘅活塞運動，足以令四仔迷睇到狂吞口水，更消耗大量紙巾咁話。

實現夢想

一人有一個夢想，只係喺四仔發生嘅追夢故事，梗係鹹味十足啦，好似呢套由NSFW Films製作嘅《Her Big Black Book #3》咁，鹽分真係多到滿瀉。由Ashley Lane、Skylar Snow、Savannah Bond等癡女脫星演出，故事講佢哋自從多年前，試過同大兵器猛男交手之後，就夢想能夠再遇到巨型兵器嘅床伴，可惜一直苦無機會。同時佢哋亦夢想成為按摩師，有日突然靈機一觸，就係趁按摩時情挑擁有巨鵰嘅男客人，因此佢哋決心考取按摩師牌，一次過達成兩個夢想。其實作品嘅重點並非講佢哋點樣追夢，而係佢哋點利用按摩之便嚟曳曳，呢條橋真係幾搞笑！

碟評

其實四仔迷對四仔嘅要求並唔複雜，單憑好身材嘅脫星，已經足以令佢哋享受其中。當然要令人睇到回味無窮嘅話，梗係要多啲元素至得，好似《Her Rumpus Is Scrumptious #2》及《Slippery When Wet》咁，雖然兩套作品都係零劇情，但前者嘅激情演出，已令四仔迷收貨，後者嘅濕滑效果，更係令視覺享受大增，同屬高質嘅作品。講到最令人印象深刻嘅，非《Her Big Black Book #3》莫屬，事關火辣脫星激戰巨型兵器，本身已經有睇頭，加埋搞笑嘅劇情，更係令人睇得開心又興奮。