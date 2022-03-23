【是日通勝】

農曆二月廿一

壬寅年 癸卯月 乙亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：入學、出行、動土

忌：嫁娶、栽種、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、34、36、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：疏於交流是維繫感情大忌，易為小事而爭執。

金牛座：一改以往精打細算的作風，小心花了冤枉錢。

雙子座：對愛情期望過高會令你錯失良緣，必須調整。

巨蟹座：處事要公道，盲目充當好人會惹來更多質疑。

獅子座：只顧做自己的事，有可能令別人聯合杯葛你。

處女座：思路清晰，臨危不亂，謀事踏實，成功在望。

天秤座：工作壓力大，要做好心理準備，別亂發牢騷。

天蠍座：有偏財運，抽獎易有收穫，但切勿沉迷賭博。

人馬座：破財風險高，幸情況不嚴重，屬可控制範圍。

山羊座：與另一半約會要特別重視，千萬不要遲到啊！

水瓶座：財運稍遜，容易受騙，不要輕信高收益項目。

雙魚座：運勢不穩，易遭批評，謀事不要抱太大期望。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 工作順

（跌）蛇 狀態差

鼠：身邊出現貴人，助你取得事業上的突破。

牛：易因個人陋習而犯錯，謀事要提高警覺。

虎：運氣好極了，生活如意，還能遇到貴人。

兔：有投資計劃可一試，但適宜刀仔鋸大樹。

龍：運勢中規中矩，保持低調是自保的良策。

蛇：是日沖煞，處於疲憊狀態，宜好好休息。

馬：謀事要保持耐性，不要因小挫折而氣餒。

羊：財運一般，處理大額投資不可輕舉妄動。

猴：職場上有小人搞破壞，謹記做好分內事。

雞：是時候關注健康問題，宜調整作息時間。

狗：有點手忙腳亂，完成工作後要記得覆檢。

豬：工作順利，謀事得心應手，表現受認可。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

催旺正東 家庭和諧

中國傳統重視「家和萬事興」，配合虎年的適當方位及家居擺設，家庭和睦自然能提升整體家宅運。

2022壬寅虎年是非星飛臨正東方，是非星屬木，水又生木，避免住所正東方一帶放置綠色及藍色物品，以免催旺是非星，引發爭吵及是非；也應避免在正東方擺放水種植物及養魚。

今年正東方可以多使用紅色物品，又或裝上一盞紅燈長期亮着。如果睡房位於住所的正東方，也應避免用綠色或藍色的床上用品，有助減少是非爭吵。

如果家中大門面向正東方，代表今年是非星臨門，較容易和家中成員出現口角，但不用擔憂，只要使用紅色的大門地氈，又或張貼紅色海報等，也可以減少糾紛。

飯廳是一家人用餐的區域，最好使用顏色柔和的圓形餐桌，有中國人團圓的意象；正方或長方形餐桌也是合適的工整設計，家人用餐時坐得舒適，有助打造輕鬆的空間，紓緩生活壓力，增進家人感情。

住所燈飾也不宜使用有銳利或尖角凸出的設計，和餐桌同樣道理，最好使用圓形的柔和燈飾，睡房也應避免尖角設計的燈管，同時採用暖色系的柔和燈光，增加家庭的溫暖感，有助家庭和諧。