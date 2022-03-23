慌死疫襲妻女！林峯匿車廂開餐　Cut機光速笠罩

第5波疫情最近有所緩和，林峯近日即為新片趕工拍攝動作場面。身為好老公及好爸爸的他，為免感染疫症禍及妻女，除了在7人車內「自我隔離」捱飯盒外，完成拍攝後亦加強戒備，急急戴上口罩，盡全力保護家人。

古天樂、洪金寶、林峯及任賢齊等演出、鄭保瑞執導電影《九龍城寨．圍城》去年11月底已經在港開工，原本預計農曆新年後煞科，惟第5波疫情肆虐，有份參演的張松枝「中招」，令劇組一度出現恐慌，後來疫情失控時工作人員亦有染疫，令拍攝一度停擺。近期疫情緩和，《九》片亦火速重啟拍攝埋尾，由於林峯4、5月將要開拍另一套英皇新片《內幕》，故劇組近日重點拍攝其戲份趕「交人」。

電影以80年代九龍城寨的三不管地帶為背景，先後在香港多處搭建影棚拍攝。劇組最近就在九龍灣一塊空地搭置大型的城寨景，並圍起巨型綠布景影棚，以及出動吊臂車協助拍攝林峯在巴士上打鬥的戲份，製作相當認真。

片場入口設檢測站

前晚約7時，拍攝夜班戲的林峯乘坐白色7人車抵達拍攝現場。由於劇組有近百人開工，為確保安全，入口設置了檢測站，演員及工作人員內進時要先進行快速檢測及量度體溫，主角林峯亦不例外，由助手落車代領檢測包，之後就在車內進行檢測，待15分鐘後證實無恙後，座駕才獲准駛入拍攝場地。

女細老婆嫩的「愛妻號」林峯為減低感染風險，未埋位前一直留在車內等候，減少與他人接觸，連晚飯亦留在車內捱飯盒醫肚。劇組由黃昏開始一直在現場為動作場面做準備，更出動外形幾可亂真的「林峯2.0」替身試位，務求拍攝精準。

巴士車廂開拖

至晚上8時許，剪了一頭短髮的林峯戴着口罩現身，身穿外套、手腕紮着繃帶，加上鋼條身形，氣勢十足。他與工作人員交談一番後，隨即埋位在巴士車廂內拍攝打鬥戲。開拍前接受了數個月動作特訓的他，由上層打到落下層，出拳時七情上面，夠晒霸氣。拍攝了多個鏡頭後，謹慎的他立即戴回口罩，去到幕後與導演重看拍攝片段，齊齊商討拍攝效果，討論一番後又再折返巴士車廂內繼續拍攝。