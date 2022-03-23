打假波都贏　34F「小鄧紫棋」蕾菈榮登網紅界No.1

台灣網紅不少，當中最吸睛受歡迎的莫過於外形省鏡，身材有睇頭的「胸湧系」。她們有些天生麗質，上天給予一副好身材，有些則靠後天努力一步步贏得人氣。日前網上討論區選出20大YouTuber「胸湧系正妹」，其中漂亮火辣的「郭鬼鬼」也只排第11名，身為藝人兼宅男女神的解婕翎只屈居第3名，第2名是曾任AV導演的米砂(Misa)，至於第1名則有「小鄧紫棋」稱號的蕾菈。

身為中東混血兒的蕾菈外形美艷，性感又敢言，擁有34F上圍的她於社交平台擁有118萬粉絲，人氣相當勁，樣子酷似歌手G.E.M.的她，更被封為「小鄧紫棋」。喜歡健身的蕾菈擁有一身健康小麥色肌膚，玲瓏浮凸的身材不管穿甚麼都輕鬆駕馭，算是網紅界數一數二的性感代表。日前她也大方透露自己因為生完小孩加上哺乳的關係，胸部不僅下垂還有萎縮情況，於是走去隆胸找回自信，其大方坦率的性格贏得不少網民讚賞。

榮登第2位的Misa經常拍片大談兩性私密話題，自封「老濕姬」，不只行事作風火辣，更時常於社交平台展現其D Cup「Big爆」上圍，成功吸納70萬紛絲。多才多藝的她不只會拍片，更曾擔任AV導演，心口大野心更大。

至於第3位是由藝人界轉戰網紅界的解婕翎，已經入行16年的她，善於運用不同平台呈現自己，不管是潮流、電玩、汽車都有她的自我一套介紹方式。其32C火辣身段、個性開朗的她於社交平台吸納63萬粉絲，她亦不時分享保持身材方法，除了嚴格飲食控制，也搭配規律泳、健身，更不時玩空中瑜伽。