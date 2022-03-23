抄襲論文惹禍　金鐘國緋聞女友洪真英復出唔被睇好

曾與韓國男歌手金鐘國傳緋聞的36歲演歌女歌手洪真英，因擁有甜美聲線和豐滿身材而獲封為國民女神，本來活躍於演藝圈的她於2020年11月被爆當年向朝鮮大學貿易學科提交的碩士論文是抄襲，洪真英其後發文為抄襲一事道歉，而大學院委員會最終判定論文為抄襲，決定取消她的碩士學位。

洪真英在爆出抄襲醜聞後停工反省至今，但所屬的IMH事務所近日就宣布她將於4月6日回歸樂壇：「洪真英計劃於4月推出新歌，在2020年11月開始停工反省的她，一直渴望重返舞台，最近正進行錄音和MV拍攝的工作，因為對一直以來支持她的粉絲抱着感謝的心，以及作為公眾人物因為犯錯而令到大眾失望而抱着贖罪的心，所以小心翼翼地決定復出。」事務所又指洪真英會克服恐懼，希望重拾初心，做一個帶給大家正能量的歌手，期望大家可以溫暖的視線支持她。

不過，不少網民對洪真英復出表示不睇好：「她最初不是否認抄襲嗎？到後來被發現才承認的」、「不想再見到她」、「是趁疫情好轉可以開騷所以復出的吧，時間剛剛好」，亦有網民支持她回歸樂壇：「都已經反省2年了，足夠了吧」、「醉駕和賭博的藝人都復出，她復出也很平常」。