After Class三缺一　Yumi夠18歲隨時選港姐

由「聲夢3小花」鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）與歌手JW（王灝兒）演出的《Concert "WFH"》線上音樂會於昨晚（22日）舉行。JW以桃紅色低胸連身裙打頭陣，先唱出首本名曲《矛盾一生》及《自由飛翔》。之後3小花齊齊現身，音樂總監伍仲衡即以香港小姐主題音樂伴奏三女出場，四人合唱《小故事》及各自Solo單曲，JW問三人有否想過參加香港小姐，Chantel表示細個有想過，大個發現並不適合自己，Yumi坦言﹕「細個時好多親友推薦我參加，我都想，但夠18歲再考慮。」Windy則稱小時候很多人讚她靚，叫她參加港姐，但大個再沒人稱讚。除了港姐比賽，3人笑言可以參加勁食大賽，因為大家都愛吃，又大爆Windy好擔心身材問題，Windy說：「拍劇時工作人員將好多食物放喺度，我都有攞嚟食。」但即被其他隊友踢爆她沒有食，並開玩笑指她中午2點後就不進食。期間有份拍攝《青春本我》的劉展霆及紹堅突然出現，Yumi獻唱首支單曲《Breakin' My Heart》時獲兩男伴舞。

另外，四人又跟家庭觀眾透過視像互動，有觀眾問3人的擇偶條件，Windy話要夾，Chantel要求專一，Yumi稱有共同興趣最重要，又問After Class幾時再出新歌，她們坦言暫未有，要等公司安排。之後有男觀眾跟她們大玩快問快答，問到雙下巴定大肚腩？肥但靚定瘦但醜？黑眼圈定爆瘡﹖閨蜜定男友﹖3小花都口徑一致揀雙下巴、肥但靚、黑眼圈及閨蜜。問到揀Aska（張馳豪）還是Archie（冼靖峰）？其他人都不肯作答，曾與Archie傳過緋聞的Windy表態揀Aska，因為對方在劇中飾演過其哥哥，再問揀林智樂定火雞？Chantel揀林智樂，不過當問到揀吳業坤還是胡鴻鈞、揀李克勤定張敬軒？她們就話唔識揀。此外，有觀眾問到4人的壞習慣，JW稱喜歡獨食薯片，不愛與人分享，Chantel大爆沖完涼不愛吹乾頭髮，Yumi笑言好鍾意聞物件，Windy話減肥時每逢Cheat Day，就算唔肚餓都會吃東西。