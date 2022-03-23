跟女神用粉底　打造好膚質底妝

春夏季交替，環境潮濕皮膚容易敏感，通常上妝都會感到妝容極不服帖，粉底不能遮到瑕疵之餘還會浮粉，眼底下出現乾紋、T-Zone狂出油融化底妝。其實針對不同的膚質和不同滋潤度的底妝都需要有不同的上妝手法，而且面對這樣不穩定的天氣，最好是挑選一瓶養膚粉底，這樣就能在化妝的同時養出好膚質，令妝容像Jisoo的底妝一樣服帖清透。

女神愛多功能粉底液

「素顏女神」Jisoo近日愛上的Dior恒久貼肌粉底液，是一款兼具高遮瑕度、持久妝效，與肌膚細膩融合的多功能養膚粉底液。這次全新推出兩款霧面和光澤型粉底液，可按個人肌膚需要而選擇。而且兩款配方都注入了86%花卉護膚成分，如有助抗炎的鳶尾花、調節肌膚水分的三色堇、抗藍光傷害的金蓮花等。加上24小時持妝功效，無懼長出粉刺、暗瘡和膚質暗沉，還能保持肌膚完美水潤。此粉底液還提供多達30款色調選擇，讓冷暖膚色的人都可以揀到適合自己膚色的粉底。

女團熱捧抗氧修復粉底液

同樣具有養膚功效的還有Bobbi Brown蟲草抗氧修護精華粉底液，加入了蟲草精華液的奢華護膚品配方，能讓肌膚充滿活力，保持透亮光澤。韓國女子組合I.O.I的金度延親測後也表示新粉底液有效改善氣色暗沉以及瑕疵等問題，而且即使工作期間跳舞都不會脫妝。配合同步登場的叢草抗氧底霜，兩個步驟就可以讓妝效更服帖，膚色更長效透亮。

上妝小貼士

乾性肌膚宜揀光澤型的粉底液，而油性肌膚則應選擇霧面形粉底液，讓妝效更持久。兩類粉底的上妝手法都略有不同，比較潤的光澤性粉底液需要用美妝蛋、粉撲以輕拍的手法上妝，讓粉底融入肌膚，才能透出裸妝的質感，否則妝效就不夠持久，還有可能變得斑駁。而霧面粉底比較快乾，要先用化妝掃快速掃開，再慢慢用遮瑕筆遮比較大瑕疵的部位，否則就會很難推開粉底液，粉底不均匀會變成一塊塊的色塊凝結在面上。