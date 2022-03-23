暖男角色受歡迎　南柱赫爬金泰璃頭登話題演員榜冠軍

韓國tvN青春劇《二十五，二十一》正在熱播，帶挈男主角南柱赫與女主角金泰璃人氣急升，其中飾演熱血劍擊選手「羅希度」的金泰璃已連續多個星期稱冠「最具話題演員排行榜」，不過飾演高大有型的暖男體育記者「白易辰」的南柱赫上周便爬金泰璃登上第1位，本周亦繼續稱冠，他在劇中一直默默守護和照顧金泰璃，令不少女觀眾大嗌心動，韓國網民更為他起了「白Fox」的稱號，指他像狐狸一樣悄悄地俘虜觀眾的心。

南柱赫雖然是模特兒出身，但他的演技已獲得大批觀眾肯定，他於2016年與女星李成景合演劇集《舉重妖精金福珠》，令他獲得「國民南朋友」的稱號，而他於2019年與韓智敏合演劇集《耀眼》，他扮演被迫害的記者志願生「李俊河」，慘情演技為觀眾留下深刻印象，而今次他在《二》劇中扮演的「白易辰」因為家中破產而失去讀大學的機會，最後獲得電視台賞識而成為記者，不少觀眾大讚他的發音似足真記者，完全沒有違和感。

他最近接受時尚雜誌訪問，他坦言依然覺得演戲很難：「因為已經拍過很多青春劇，想給大家看到不同的樣子，所以今次更覺得演技真的很難，幸好跟導演和其他演員談過之後找到正確的答案。」問到拍攝時是怎樣減壓？他說：「工作人員和演員們在休息時會打乒乓球和踢足球，即使有煩惱，但拍攝現場的氣氛真的很好，所以拍攝時感覺很舒服。」而劇中金泰璃曾向他表白說「我要擁有你」，問到南柱赫有否試過表白，他說：「幼稚園和高中時試過很多次，喜歡的話就會告白，也有人向我表白，因為喜歡的話是要說的，最重要的是要去嘗試，才能有獲得的東西。」