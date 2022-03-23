感激宣萱信任　陶大宇：有啲人掂到都嘈！

元祖級「師奶殺手」陶大宇於2021年尾，內地登台翻唱《倒轉地球》，憑獨特唱腔及「水撥」手勢，而再次爆紅中港兩地。在8、90年代，陶大宇演過的劇集多不勝數，當中影響他演藝事業最深，莫過於《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》系列，及《大時代》。

在1982年，陶大宇加入香港無綫電視第12期無綫電視藝員訓練班，惜畢業後多為跑龍套或任配角，直至1992年，經典電視劇集《壹號皇庭》及《大時代》首播，從而令他的事業漸見曙光。不說不知，原來「江承宇」與「張大勇」是同期拍攝，但大宇卻醉心飾演經常接觸美好人事物的「江承宇」，多於穿着馬虎、不講究的「張大勇」。

在《刑事偵緝檔案》中，陶大宇每次說到郭可盈的名字「Jessie」時，都會說成「車匙」，從而成為經典。但原來大宇並不是有意叫錯，而是他說出口後，四周的工作人員，甚至連郭可盈都沒有糾正他，難怪大宇都說「很弔詭」。除郭可盈外，宣萱亦是他另一位的「螢幕情侶」，大宇坦言與宣萱合作很開心，同時感謝她對自己的信任，還補充：「這樣的對手，很難找。」

陶大宇掩面FacePalm動作相信大家必定見過，之不過該個動作原來是大宇特別為《心花放》的角色而設計，希望會令大家記得這個角色。

陶大宇指自己現時已踏入人生另一個階段，很多事會懂得冷靜地去處理，曾經歷低潮期的他直言「要捱」，想知更多，就要立即去片看《娛場》啦！

場地：中華小館