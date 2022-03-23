尼古拉斯基治透露已還清債務　澄清從未破產

美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）事業大起大落，拿過奧斯卡影帝，拍過不少商業大片，身家一度高達1.5億美元（約11.7億港元），卻因揮霍無度，債台高築，更欠美國國家稅務局630萬美元（約4,914萬港元）。不過尼古拉斯最近接受雜誌訪問，透露自己並無像傳聞般破產，而他亦在1年半前還清所有債務。

尼古拉斯形容低潮：「當時我畀一堆債主同稅務局追住，又要一個月喺阿媽身上花2萬美元（約15.6萬港元），等佢唔使被送入精神病院，而我畀唔起。好多事同一時間發生。」他指身邊人勸他申請破產，但被他拒絕，而他開始狂接一些直出影碟的電影搵錢。雖然產量大增，他強調自己角色全部是認真挑選認真做：「當我一年拍4部片，一部接一部，我仍然要搵到一啲位令我全程投入去做。有啲片好正，有啲片唔得，但我從來冇揸流攤。如果其他人有個誤解，就係呢一點，以為我唔理質素咁做。我係有理。」

他又提到目前沒有希望拍攝很多觀眾期待想看的《驚天奪寶》（National Treasure）第3集，因為投資的迪士尼在他事業陷入低谷後已放棄他，而一旦雙方分道揚鑣，無論怎樣求對方也不會回心轉意。不過他表示並不介意，因為他寧願拍一些有心的低成本小製作，更為享受。