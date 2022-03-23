【簡潔生活學】最基本的隔離營「走佬袋」

萬一不幸染疫而要入住隔離營，你會準備甚麼基本物資呢？ （網上圖片）

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，周遭不斷有親朋戚友確診，若不幸染疫而屬輕症的話，居家隔離也沒大問題，起碼有家人照料及有張舒適的床，但萬一要入住方艙醫院或隔離營，應該會令人感到不安和焦慮，因為不少人分享過隔離營的設施及伙食，都是較簡陋，而且安排混亂。

為了做好一切抗疫的準備，不少人已執定「走佬袋」以防萬一，而作為收納師又會如何準備最輕便的「隔離營行李」呢？我會揀選以下15項物品：

1 手機及手機叉電或拖板（若非工作一定要用電腦，基本上現時手機都可應付到。）

2 SIM card （營內暫時無WI-FI提供）

3 床舖寢具

4 便服及內衣褲約7套（即棄內褲或較方便）

5 毛巾及拖鞋

6 旅行裝清潔護理用品 （牙膏牙刷牙線、洗頭水護髮素梘液、潔面護膚品）

7 風筒 （可以吹髮外，也可用作吹乾衣服）

8 紙巾、消毒濕紙巾

9 口罩

10 洗衣梘 （體積比較小，亦較洗衣粉易控制分量）

11 食物（罐頭、即食麵、乾糧、咖啡茶包）

12 餐具 （水杯、碗、筷子和匙羹）

13 迷你煮食煲（可煮食也可以煲水用）

14 藥物（止痛、退燒、胃藥）

15 掛鎖或有鎖旅行袋/篋（財物保安）

以上是一些最基本、最小量的行裝，當然每個人可按需要增多或減少，希望各位都保持健康的體魄，毋須用到「走佬袋」吧～

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Profile：Kitty Wong

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