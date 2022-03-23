自認係黐身男友　許俊豪獲黃宗澤提攜贈對白

現年31歲的藝人許俊豪（Lincoln）早前憑《愛上我的衰神》的演出而嶄露頭角，事後接受訪問他坦言希望早日能躍登劇集男主角之列，亦以此為奮鬥目標。原來早於10年前，他已是「香港電視」藝人訓練班學員，奈何最終未能開台，未能成就他當演員的抱負。這段日子期間他曾以「天堂鳥」隊員身份轉戰樂壇，卻因與前經理人公司合約問題，搞到事業停滯不前，他更直認當時因藝人身份，拍拖亦要收收埋埋：「擔心如果公開咗，粉絲唔知會點諗，而且當時受情緒影響兼唔識得點處理，又覺得自己事業唔穩定畀唔到安全感對方。依家個人成熟咗，覺得只要有能力，公開根本唔係問題。」

他坦言《愛》劇出街後，觀眾即時「入血」，身邊有朋友搞笑指不會讓女兒跟冷血的他（其角色相當凶殘）拍拖，令Lincoln哭笑不得，再三為自己澄清說：「我有拖拍會好體貼㗎，係有情飲水飽嗰種，為咗陪女友，可以完全唔陪班老死，搞到畀人話『有異情冇人性』。」

而早前他夥拍黃宗澤拍攝劇集《法政先鋒V》，坦言感激對方多番提攜﹕「我哋演一Team法政人員，佢覺得對白唔可以淨係自己講晒，所以會主動分畀我哋講。早排我喺社交網上載咗相關嘅造型照，今次負責演好正面嘅角色，點知班粉絲依然心存懷疑，紛紛留言：『你背後一定有啲嘢嘅』。」

如今「天堂鳥」三子已飛道揚鑣，Lincoln表示友情始終不變：「我哋有彼此講過，只要邊個有能力，就負責幫助大家。唔知呢，可能不久嘅將來，我哋會有機會重聚同表演。雖然Tyrese退出咗，但我希望Gordon嚟緊演藝事業會有更好嘅發展。」

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場地提共﹕感恩製作