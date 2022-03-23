暗撻有米網紅　松村沙友理送上門玩煮飯仔

日本女團乃木坂46的29歲舊將松村沙友理，去年7月離隊後轉戰影視界做女演員，參演過劇集《約定的灰姑娘》，又與性感女神田中美奈實合演電影《打算一直單身嗎？》，發展不錯。沙友理事業與愛情同樣得意，今日(23日)便被雜誌爆料暗撻年收超過3億港元的超人氣土豪級網紅Hikaru，有望隨時上岸。

本月初黃昏，沙友理被拍到戴上帽及口罩，包到冚到超市掃貨，拿着一袋二袋到訪男友的豪宅玩煮飯仔。據知2人透過友人介紹認識，由於同是關西人同聲同氣，一拍即合於去年開始拍拖。沙友里不時會到男友屋企見面，2人外出到餐廳撐枱腳時，為了掩人耳目，Hikaru都會戴上帽，遮掩招牌黑金短髮。

30歲的Hikaru是日本的超人氣網紅，其個人影音頻道追隨者超過470萬人，短片累積點擊超過40億次，加上經營服裝、脫毛美容院等生意，每年收入超過50億日圓(約3.2億港元)，他出名為人闊綽，拍片一擲千金，同時亦緋聞多多，曾因與前AV女優明日花綺羅合作網上拍片而傳緋聞。

沙友理加入乃木坂9年來人氣高企，曾與主將白石麻衣、生田繪梨花等封「七福神」，2014年鬧出勾搭人夫醜聞後，依然人氣不減。有指她今次對戀情相當認真，其事務所回應時，表示不會過問藝人私事，對戀情大開綠燈。