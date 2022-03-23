半潛式遊艇Trilobis　透視水世界

地表有逾7成面積被海水覆蓋，而不少學者均認為海洋中有95%的世界仍有待人類探索！想一睹海底世界的奧妙？不一定要孭上氧氣樽，也毋須乘搭潛艇，皆因有英國品牌研發了一系列半潛式水下觀景設計項目，其中「Trilobis 65」更是世界第一艘半潛式氫驅動環保遊艇。

貌似三葉蟲

「Trilobis 65」是由英國品牌「SemiSubGeneration」推出、意大利工作室「Giancarlo Zema Design Group」設計的一艘半潛式概念遊艇，以5億年前生活在海洋的小生物「Trilobites」命名，其外形亦以三葉蟲為設計靈感，由多個模塊組成一個環。

分4層結構

整艘「Trilobis 65」分設4層，以螺旋樓梯連接，最多可容納6人。頂層是駕駛室，高出水面3.5米；下一層高出水面1.4米，為白天的生活處所，設有露天休閒區，方便享受海風與日光浴；第三層位於海平面以下0.8米，屬夜間作息之處，設有睡房、浴室及引擎室。底層是水下觀景區，位於海平面以下3米，以高強度亞克力打造，設有水下觀測儀等電子設施，讓乘客可實時獲取有關海洋生態的信息。

融入環保設計

以鋼材為船體的「Trilobis 65」，設計着重環保，有80%物料屬於可回收。頂部鋪設了可吸收及儲存太陽能的光伏板，發動機則以氫燃料電池驅動，從而實現零污染航行。性能方面，它配備了創新的DEEPSPEED電動噴射推進器，可於零噪音下，達到10節的最高航速。

規格表

船長：20米

船寬：13米

載客量：6人

最高航速：10節