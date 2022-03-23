薛影儀開道歉記招只講得3句　網民：Play X Me！

「亞姐一姐」薛影儀（阿儀）承認一項普通襲擊及一項違反「口罩令」控罪，昨日（22日）在屯門裁判法院被判即時入獄兩星期，違反「口罩令」則罰款5,000元，她透過代表律師申請保釋等候上訴獲批。

她今日（23日）就官司事件於亞視大埔總部舉行記者會，公開向大眾致歉，其經理人林寶玉亦有陪同，但未見有亞視高層出席。記者會於下午2時舉行，林寶玉先發表言，案件正保釋等候期間，她表示作為經理人，要負上責任，日後會更加好監督旗下藝人，阿儀表示對於今次案件影響及麻煩到大家，感到不好意思，然後站起身鞠躬致歉。

林寶玉表示會全力配合阿儀，未來日子亞視上下一心貢獻社會，多做善事，阿亦會完全配合，用能力幫助有需要的人，至於案件詳情，由於已進入司法程序，現階段不宜談論。之後兩個再度站起鞠躬。記招全程3分鐘，網民對於記招感到不滿，表示收音差，最後仲冇埋聲，甚至覺得記招阿儀只講三句就結束是「Play X Me」。

記者會後阿儀與林寶玉一同受訪，問到現在心情如何，阿儀表示：「冇乜嘢，希望冇事，都擔心，如果真係判監第日就好難搵工，（對上訴信心？）都有信心。」林寶玉補充說：「尋日佢都有問我，今日有乜嘢預備，佢預備咗一晚心情，都好擔心，（佢工作有冇受官司影響？）因為疫情好多工作都延期，現要處理件事先，如果時間許多配合到嘅，都會做嘅。（亞視立場支持阿儀定會解僱佢？）眼前關心件事先，會盡量協助和保護佢，呢段時間畀佢休息吓先。」阿儀知道公司對她支持，表示：「好感恩。」

林寶玊表示昨日有陪阿儀到法院，判決時感到觸動：「佢入等候室時，有打畀我，感覺到我同佢嘅關係已經唔再係經理人，感受到佢好需要我，體現到人情味，亞視大家都好似一家人。（判案後高層陳偉傑有乜嘢反應？）一判後，我即刻搵公司求助，陳生話願意協助阿儀，睇儀意願，陳生會盡力協助。」

另外，提到林作表示會幫助阿儀，阿儀就說：「我冇佢電話，搵唔到佢，知佢話幫我都好開心。」而林寶玉表示林作獲知判刑後有傳短訊給她，代問候阿儀。