預防感染要識食　免疫力自我增值

疫情肆虐，人心惶惶，除勤洗手、勤消毒外，最根本還是要固本培元、加強自身抵抗力。請來註冊中醫和註冊營養師教大家點食健康又有營養食材之餘，更拆解坊間各種強身健體的飲食傳聞，全方位調理身體，增加抵抗力。

5大有「營」之選

每種食物都有各種營養或益處，據德善堂註冊中醫師陳宇傑醫師及德善健康管理註冊營養師張彪華（Crimson）指，只要對症下藥，簡單食材都可以「進補」，以下5款常見食材，在中醫和營養學角度而言，都有抗菌和增強免疫的功效，部分堪稱天然抗生素，食住強身健體。

1.洋葱 提升免疫力

辛辣的洋葱，除了作料頭外，用來爆炒能為菜式添香添味。陳醫師指味辛、性溫的洋葱，入肺經，可改善胸悶咳嗽、減低血管阻力。Crimson指洋葱被稱為天然抗生素，含有機硫化物、大蒜素，能提升免疫細胞的活性，增加細胞殺死外來壞菌，達到消炎、抗氧化及殺菌等功效。含天然抗組織胺的槲皮素（又稱洋葱素）的洋葱，具有膳食免疫調節、抗氧化和抗發炎劑等植物營養素。吃生洋葱，尤其是紫洋葱，可保留更多營養及高濃度槲皮素，但要留意對老人家或腸胃不適的人士來說，生食容易造成脹氣或腸胃不適，這類人吃煮熟洋葱較好。

2.蒜頭 消炎殺菌

味辛、性溫的蒜頭，入脾、胃和肺經，中醫角度認為有解毒殺蟲、抗菌殺菌及止咳祛痰功效，建議生食為佳。蒜頭和洋葱一樣含有機硫化物和大蒜素，也有消炎殺菌等作用。很多人在炒蒜頭前會拍碎它來出味，碎掉的蒜頭在大量接觸空氣後，有效釋出大蒜素，更易讓人吸收，若腸胃不好，建議熟食。

3.生薑 獨有薑辣素

陳醫師指薑有發表散寒、止嘔、解毒的功效，加點紅糖有暖胃驅寒的作用。Crimson指生薑蘊含豐富的薑辣素和薑烯酚，具抗氧化、殺菌之效，更能促進膽汁分泌以增加免疫力。要留意的是薑辣素在薑肉接觸空氣後數分鐘便會被氧化，如果切成幼絲或薑蓉，會加快氧化速度，適宜切大塊使用，又或切細後立即進食。薑辣素在受熱後，會轉化成薑烯酚，可加強功用。

4.薑黃 活血行氣

近年大熱的健康食材薑黃，陳醫師指其性溫，入肝、脾經，有活血行氣、通經止痛作用。營養角度來講，當中的薑黃素有抗氧化、抗發炎的活性成分，能提升人體免疫力，促進膽汁分泌和腸道蠕動。建議加油脂和薑黃一起飲用，如配牛奶可提升薑黃素吸收能力。另外，胡椒含的胡椒鹼有助薑黃素停留身體內，減少被排出體外的機會。

5.乳酪 維持腸健康

美味的乳酪是早餐良伴，中醫角度而言，牛乳性味甘平、生津潤腸，唯乳製品容易助濕，體脾虛濕者要慎用，皮膚敏感、濕疹、容易腹瀉人士忌服。Crimson指大部分乳酪產品都含益生菌，進腸道後會生長，減少壞菌的資源和數量，維持腸道健康、提升人體免疫力。眾多乳酪產品中，建議選擇無添加糖分的希臘乳酪，其蛋白質含量較普通乳酪高2倍，有助提升免疫力。

食菜要啱色

除了5大常見食材外，Crimson指不同顏色的蔬菜，營養各異，各具強身健體之效；如深綠色的西蘭花、菠菜等含維他命A、B群、C、E及各種礦物質，是提供免疫系統正常運作的必要養分。紅、橙及黃色蔬菜如胡蘿蔔、甜椒或南瓜等，含大量β胡蘿蔔素，進入人體後，會轉換成對提升免疫力很重要的物質。含多醣體的黑木耳，食用後令體內球蛋白組成成分增加，進而增強抗體及身體免疫力。

海鮮助消炎

海鮮方面，生蠔含豐富蛋白質及微量元素的鋅質，是維護免疫功能、免疫蛋白構造及功能中的重要物質。至於三文魚，當中的奧米茄三脂肪酸，有助降低膽固醇水平，其消炎功能有助加快紓緩和修復身體各種炎症。