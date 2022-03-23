紀念與鄧麗欣定情作　網民倡方力申「追番佢返嚟」

藝人方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）分手多時，不過外間依然認定佢哋係最合襯嘅一對，不時將佢哋相提並論，而16年前嘅今日（23日），正正係佢哋嘅定情之作電影《獨家試愛》公映嘅大日子，當年呢部電影爆紅，開完一集又一集，仲見證住佢哋真實嘅愛情故事，而小方都有喺社交網發文，慶祝作品16周年紀念日，並甫出戲中一幕聲淚俱下挽留Stephy嘅經典場口，留言：「雖然我喊到成個小朋友咁，有啲醜怪，但係咁就過咗16年，都係絕對值得出post賀一賀佢。當年好似有800萬左右嘅票房，令到我哋團隊之後越拍越有，嘻嘻。多謝Paco，琛導，Stephy，同所有兄弟姊妹們。一部『獨家試愛』，一首『好心好報』，從此改變了我嘅演藝事業，我感恩遇到的所有機會及提攜過我的所有人，我仍有很多角色想做但未做，我會繼續努力！」

網民都話回憶番晒嚟，直指呢對螢幕情侶陪伴住大家成長，更有唔少網友「突破盲腸」，指留意到片中一句對白「我要追番你返嚟」，唔知小方係咪另有暗示：「係咪有咩暗示呀？行動行動」、「追番佢啦」、「我淨係聽到，『我要追番你返嚟』！加油！」，仍期待2人有復合嘅一日。