《單戀原聲帶》︱韓韶禧首挑戰填詞　讚拍檔朴炯植樂觀開朗

韓星朴炯植與韓韶禧合演的劇集《單戀原聲帶》（Soundtrack #1）今日（23日）在Disney+上架，劇集講述朴炯植飾演的新人攝影師韓善宇與韓韶禧飾演的作詞家李恩秀相識20年，2人因緣際會同住在屋簷下兩周，產生微妙情感關係的浪漫愛情故事。

韓韶禧早前接受海外傳媒訪問，大談拍攝的感受和經歷，劇集講述男女之間由朋友發展成曖昧的關係，問到事前有否聽其他人的建議，以及實際上可有類似的經歷時，她說：「比起建議，我更是以自己的經驗去理解劇本，恩秀最初不知道善宇的心，到之後才慢慢發現，我有想過假如我是恩秀會怎麼做。」

今次是她首次與朴炯植合作，問到她知道與對方合作後有何感受，她說：「他一向給人很樂觀開朗的形象，知道要和他合作之後，我非常期待，在拍攝開始之後，我更相信我們之間的默契。」問到扮演填詞人的她事前做了甚麼準備，她便指：「填詞人是要懂得用文字和隱喻的方式表達情感，不可以直接表達出來，有一幕是要我自己寫歌詞，所以我苦惱了很久，到底要怎樣寫才能表達到對善宇的感情。」

她曾參演《夫妻的世界》、《以吾之名》及《無法抗拒的他》等劇集，問到今次角色與之前飾演的角色有何不同，她說：「我過往經常扮演生活過得很辛苦的角色，今次最大的不同之處就是大家應該會看得比較舒服。」她又指恩秀這個角色跟她性格最相似，對能夠給大家看到最真實的一面感到很開心。

她最後不忘向海外粉絲打招呼：「可以透過這個平台將作品介紹給世界各地的觀眾，我覺得很榮幸，希望疫情快些過去，我好想去旅行，希望狀況快些解決，可以和大家除低口罩見面。」