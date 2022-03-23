《單戀原聲帶》︱朴炯植自爆唔識用相機　同韓韶禧合作勁期待

韓星朴炯植與韓韶禧合演的劇集《單戀原聲帶》（Soundtrack #1）今日（23日）在Disney+上架，劇集講述朴炯植飾演的新人攝影師韓善宇與韓韶禧飾演的作詞家李恩秀相識20年，2人因緣際會同住在屋簷下兩周，產生微妙情感關係的浪漫愛情故事。

朴炯植早前接受海外傳媒訪問，大談拍攝的感受和經歷，劇集講述男女之間由朋友發展成曖昧的關係，問到事前有否做準備，以及實際上可有類似的經歷時，他便說：「每個人應該都有單戀的經歷，而我也一樣，我也聽了很多朋友的故事，為了可以演繹得更好，所以和導演談了很多。」

今次是他首次與韓韶禧合作，他指最初知道將與對方合作時便覺得好期待，在開始拍攝之後覺得與對方很合拍，相信觀眾亦會喜歡。而朴炯植是扮演攝影師，問到事前做了甚麼準備，他便表示：「我從來沒用過專業相機，所以向工作人員請教相機的使用方法，除了拍照之外，原來也要親自編輯，所以學習了很多這方面的知識。」拍檔韓韶禧今次飾演作詞人，問到男團帝國之子出身的朴炯植可有給對方建議，他便搞笑地指沒有填詞經驗，所以只寫了帝國之子的歌詞給對方。

他早前與韓孝珠合演劇集《Happiness》，憑刑警鄭伊賢一角獲得觀眾愛戴，問到今次角色與之前扮演的角色有何不同，他便指：「在前一部作品我也是扮演單戀的角色，雖然有相同的地方，但職業和表達的方式都不一樣，比較起來會很有趣。」