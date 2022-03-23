吳浩康升呢人夫即出新歌　鼓勵同路人正視感情問題

剛新婚升呢為人夫的歌手吳浩康（Deep），婚禮當日表示很多事情需要重新學習，包括跟太太的相處，今日（23日）他推出全新廣東作品《見字醫病》便憑歌寄意。新歌將感情問題比喻為病痛，病菌會傳染，情緒也會影響身邊的人。兩個人相處難免會有磨擦，雖說互相忍讓是需要學習的相處之道，但如果發生問題時雙方懶去處理，視而不見，漸漸累積下來就會成為彼此的心結，像個腫瘤一樣日漸變大。

Deep認為很多和他年紀相約的人都經歷過這樣的感情關係，他說：「好驚觸碰感情問題，寧願拖，但其實咁樣嘅處理手法只係眼不見為淨，冇正視過問題。今次希望藉住呢首歌作為對自己嘅提醒，又或者係一種宣洩，希望畀困喺呢種關係而感到煩惱嘅人，有一個宣洩嘅出口。」新歌由Cousin Fung作曲、編曲及監製，由Oscar Lee作詞，對於首次與Cousin合作，Deep表示十分欣賞他的才華：「佢係一個好有心嘅音樂人，多得佢嘅建議令到首歌更加昇華。」

至於MV方面，Deep找來兩位男女主角以劇情故事去表達歌曲意思，講述男主角身為拳館老闆在疫情下經營拳館十分困難，承受沉重壓力，但他並沒有把這份壓力與女朋友分擔，只管胡亂發洩，剛買完外賣回來的女朋友看到地上凌亂的雜物，心知男友又在發脾氣。Deep認為生病要醫，心病更加要醫：「就好像歌詞『有痛趕快處理 兩個人去處理』，趁未病入膏肓時去處理好問題，大家先可以繼續行落去。」