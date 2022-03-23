認愛後首露面！Selina冧豬公開男友表白過程

台灣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina）離婚6年後，終於撻着年輕7歲圈外人SYU，依家仲成日公開示愛，今日（23日）佢就同新人吳以涵喺台灣出席自己首部主演電影《頭七》媒體茶敍，更係佢認愛後首露面！佢大方分享新片煞科後先同男友拍拖，2人約交往半年，係透過朋友介紹。

不過大家嘅焦點就落於佢哋一齊嘅過程，佢就怕醜表示男友係「直球型」，某次同共同好友出去玩，男友竟忽然示愛：「在我很開心的時候，就對我說『姐姐，我喜歡你』，我就立刻跑去跟朋友說『他說喜歡我欸』，那時候覺得這件事滿好笑的，覺得你怎麼敢，但真的謝謝他喜歡我這個姐姐」不過後來漸漸被對方嘅貼心所打動，拍電影期間不僅成日探班，仲幫佢求護身符。

Selina片中同吳以涵飾演母女，佢話自己每次見到吳以涵都覺得能夠生一個咁靚同可愛嘅女好好，自己都有將結婚生仔放入人生規劃中：「 不過一晃也40歲了，離這個夢想愈來愈遙遠，但現在好像又更近一點了，不過不是我現階段最大的夢想，享受當下，開開心心最重要。既然都嘗試拍鬼片，那我為何不嘗試看看姊弟戀？」