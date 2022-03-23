喺日本AV界有位絕色女優被稱為真實版峰不二子，呢位就係索得嚟擁有極品J奶嘅Julia喇。至於日本寫真界亦有一位身材拍得住Julia嘅J奶女優，佢就係山岸楓，而且阿妹仲可以話係「青出於藍」，點睇都咁高質呀！

身材贏晒

近期日本寫真界有位紅極一時嘅童顏巨乳掌門人復出，佢就係曾經離開寫真界一段長時間嘅篠崎愛。雖然佢狀態十足，不論身材同美貌都仲係好吸引，然而愛妹離開咗咁耐，好多人都已經移情別戀，因為吸引力拍得住佢嘅新進女優實在太多，好似今日同大家見面嘅山岸楓咁！

今年23歲嘅佢，論樣貌唔算靚女，如果將佢同其他寫真女優嘅美貌作出排名，可能排倒數第一。之但係論身材嘅話，佢一定係贏晒！胴體纖巧婀娜，肉地結實彈手肌膚又夠白滑，最重要就係胸前有一對水滴形極品I Cup美巨乳，除咗外形美觀之極，表面仲呈現青筋，證明鮮嫩非常，比起年屆30歲嘅篠崎愛更勝一籌。

爭取曝光率

楓妹喺2020年出道，當時憑住驕人身材而平地一聲雷，除咗獲封為「新版篠崎愛」美譽之外，亦獲得唔少稱號，例如「真實版峰不二子」、「真實版娜美」等等，呢兩個都係動漫界知名女角色，特點係除咗靚女，仲有薄身大波嘅超凡身材。此外，佢出道嗰年更獲得「日本IV大賞2020」嘅新人獎，可以話發展相當順利！

不過阿妹份人好謙虛，話自己只係得50分，所以未來會繼續努力，並且以前輩森咲知美同橋本梨菜兩位寫真天后學習。佢仲話今年好想為大型活動擔任形象女郎，亦希望能夠可以參與演出電視節目，盡量爭取多啲曝光率，咁祝阿妹可以願望達成啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：38I-23-35

山岸楓近期頻頻推出寫真作品，從其社交網中就可以留意到相關消息，仲可以睇到佢喺拍攝寫真時嘅花絮同性感照，大家千祈唔好錯過喇！