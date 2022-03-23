台灣發生6.6級地震　網民齊向炎亞綸朝聖

台灣花蓮近海附近於今日（23）凌晨1點41分發生6.6級強烈地震，隨後又出現一陣陣的餘震，不少藝人及民眾都第一時間被嚇醒，紛紛發文報平安。當中被譽為「地質系歌手」的炎亞綸凌晨時分於社交平台上PO文問候大家是否平安，並且說這次地震感覺時間很久，對大家非常擔心，其慰問即時吸引2.5萬人按讚。

炎亞綸2015年發表過下雨地震言論，表示：「好一陣子沒下雨，這周狂下雨把乾燥的土壤淋濕，因此地質鬆軟造成今天地震不斷。」之後遭網友圍插，指他「扮識嘢」，還笑他是「地質系歌手」。不過之後有專業報道還他清白，指雨水在引發地震的過程中扮演重要角色，網友即時「跪低」向他道歉，封他為先知，現時每逢有強烈地震大家都會於炎亞綸的社交平台「朝聖」，而今次凌晨地震問好後，網民都紛紛留言:「這次晃太久，還是有想到你，只差沒呼喚你」、「每次地震都要來這邊看一下，然後才是打開新聞」、「少時勤讀書，望成炎亞綸」。

另外，藝人金剛亦於社交網留言：「我以為是我太胖頭暈，結果是......地震！！」而「女神」林明禎亦於限時動態中留言:「怕怕，Hope everyone is alright，不敢睡。」