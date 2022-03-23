睇得愈多泰國網紅，愈發覺佢哋唔單止樣貌迷人，身材更係勁養眼，其中就有呢位近年人氣爆紅嘅Ms_ladiimew.b，皆因佢全身上下都咁吸睛呀！

呼之欲出

呢個自稱係網紅，嗰個又話自己係網紅，乜網紅咁易做咩？嗱，齋講嘅話，講到天花龍鳳都得，只係講到真正嘅網紅，梗係要用數字嚟證明，好似今日同大家見面嘅Ms_ladiimew.b，佢嘅IG有逾19萬粉絲，而開通咗未夠半年嘅Twitter，追隨者更超過12萬，從呢啲數字嚟睇，就足以證明佢嘅人氣有幾咁高。

作為一位泰國網紅，佢嘅人氣之所以能喺短時間內爆升，皆因佢用咗「最暴力」嘅方法，就係以一對激凸豪乳嚟吸睛。經常着得極少布及性感泳衣自拍嘅佢，一對爆乳呼之欲出，絕對係誘惑男人嘅「胸」器，試問一對又大又堅挺嘅車頭燈，點會唔令人流晒口水呢？

愛中性打扮

雖然佢擁有一副超火辣身材，但原來佢平時最愛中性打扮，相對低胸衫同迷你裙，更愛着恤衫同西褲，覺得有型又舒服咁話。不過有粉絲就問佢，咁樣咪會浪費咗天賦嘅本錢囉？阿妹都知道一眾「睇肉家」最緊張呢個問題，只係唔想平時行街都會畀人𥄫到實，所以都係收埋好啲，除非係工作或游水先至會着得咁性感。

聽到佢話去游水，唔少粉絲就問佢最鍾意去邊度游水。至於答案係邊？佢梗係唔講啦，萬一真係畀人知佢喺嗰度出沒，容乜易搞到人山人海㗎！話說回來，佢嘅身材咁火辣，有冇辦法可以再睇多啲？當然有啦，原來佢仲開設咗Onlyfans頻道，大家想睇更激嘅演出，不妨追蹤佢喇！

雖然佢嘅網名ms_ladiimew.b難讀又唔易記，但係仍然吸引到超過19萬粉絲力撐，皆因佢唔會吝嗇身材，分享嘅自拍照全部都係中門大開，一對導彈逼爆畫面，加埋又伸脷又挑出嘅表情，真係引死人！

同場加映

脫星私密性幻想

每個人都有性幻想，脫星亦唔例外，至於佢哋最常出現嘅性幻想係乜呢？今年29歲，並擁有一對34E巨乳嘅美國脫星Mia Malkova，早前喺社交網直播時就透露佢最私密嘅性幻想。擁有超過1千萬粉絲嘅佢，喺講出自己嘅性幻想前，坦言曾經將呢個性幻想跟朋友分享，卻換嚟尷尬嘅結果。究竟係乜嘢幻想，會令呢位人氣脫星都會面紅呢？Mia Malkova表示經常幻想自己係中世紀時期，被某國王強娶番嚟嘅處女新娘，而佢所屬嘅家族卻跟對方係世仇，喺對方猛烈進攻下，令佢感到既屈辱又興奮。而佢講完之後表現得極度尷尬，因為擔心會被粉絲笑佢幼稚。不過事實卻係佢嘅幻想獲唔少粉絲支持，仲讚佢嘅想像力豐富添！