【是日通勝】

農曆二月廿二

壬寅年 癸卯月 丙子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：捕捉、嫁娶、安床

忌：作灶、動土、祈福

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：11、27、30、38

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：很想幹一番事業，卻力有不逮，宜靜待時機。

金牛座：容易碰到棘手問題，若應付不了就找人幫忙。

雙子座：手頭上有很多事要處理，幸好你能應付自如。

巨蟹座：投資運不錯，只要謹慎行事，不難有斬獲。

獅子座：心情愉快，有時間不妨攜眷外出，享受生活。

處女座：工作忙碌，又被生活瑣事煎熬，身心疲憊。

天秤座：有機會與心儀對象拉近距離，單身者要把握！

天蠍座：謀事前認清目標，有助激發鬥志，易獲成功。

人馬座：困難只屬暫時性，做事夠堅持就能一一克服。

山羊座：出門易受氣，倒不如在家休息，心情會變好。

水瓶座：投資、買基金要留意風險，切勿輕率作決定。

雙魚座：若有事情拿不定主意，最好徵求另一半意見。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）鼠 健康弱

鼠：提防病從口入，避免吃過多刺激性食物。

牛：慢工出細貨！謀事要有耐性，不能急躁。

虎：事業與財運俱佳，有投資打算可以一試。

兔：情緒不穩，盡量少說話，可避免得罪人。

龍：財運不錯，易有可觀進帳，要見好就收。

蛇：話頭醒尾，在職人士迎來自我增值時機。

馬：是日沖煞，單身者別讓緣分從手中溜走。

羊：身心狀態差，謀事易急躁，要保持冷靜。

猴：生活稱心，所有事情發展都比預期順利。

雞：財運欠佳，或有意外開支，防入不敷支。

狗：被大量工作弄得手忙腳亂，要保持冷靜。

豬：難搞的事終於擺平，是時候休養生息了。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

玄學愛情顧問（一）

愛情很奇妙，由古到今，多少文獻都描寫「愛情」這一主題，而且歷久不衰，透過不同的詩詞、歌曲、電影、電視，感動了無數的人。

對於愛情，學校沒有教過，也很難解釋清楚，人類無法完全認知愛情，但不知何時開始，社會上竟然出現了愛情顧問。更讓我覺得不可思議的是，不知何時開始，更出現了玄學愛情顧問。後來我與好友，《百分百感覺》主筆劉雲傑老師成立一個玄學愛情顧問的專頁，就是想告訴大家，這世界上，不可能有真正的所謂「愛情顧問」！

先說說有男命理師聲稱自己為玄學愛情顧問，大多數男性在愛情的經歷裏，一定比不上女孩子。之前我在一次朋友的聚會上做過簡單調查，我問男性朋友和女性朋友，關於被異性追過的經驗和拍拖次數，女性遠遠拋離男性。最誇張的一位女性朋友說，想追她的異性，這麼多年來，有超過200位，這比起那些男性的玄學愛情顧問，我相信有過之而無不及。這說明甚麼呢？這說明這位女性朋友比所謂男性玄學愛情顧問更有資格成為愛情顧問。篇幅有限，下次再續。