東方日報C1：王浩信黐小春旺氣　抵用價攻影壇

兩屆視帝王浩信近年有意進軍影壇，早前他接拍王晶監製的新片，屬影壇新丁的他與在內地人氣強勁的陳小春合作，加上劇本吸引，王浩信不計片酬兼搏到盡，不少動作場面都親身上陣，有演技有身手，認真抵用！

無綫首席創意官王祖藍早前率王浩信（Vincent）、高海寧及張振朗到內地參加交流活動，眾人火速拍攝多個綜藝節目，包括《你好，星期六》、《開播！情景喜劇》。Vincent早前公開表示想進軍影壇，嘗試不同挑戰。原來今次之行，他除了於上海橫店拍綜藝節目，還秘密到佛山為王晶監製的網絡大電影《追龍之番外篇》開工，同片還有憑內地綜藝《披荊斬棘的哥哥》而人氣飆升的陳小春。

王晶讚可造之材

分別於2017年、2020年兩奪無綫視帝的Vincent，近年積極想向影壇發展，早前已接演網絡電影《兵王之絕境狙殺》，片中飾演軍人的他，減磅兼剃平頭裝，打鬥戲亦搏盡。據知，今次他再接演新片，難得有好對手小春，加上劇本吸引，故他不問片酬，努力搏盡，所有動作戲及爆破場面都親身上陣，以其演技及專業態度，可謂相當抵用！難怪王晶大讚他是影圈可造之材：「佢遲早都應該係行電影呢條路，今次佢同小春合作好有化學作用。」

而小春雖然有不少工作在身，但因跟王晶多年交情，故特別抽空接拍該片。由於他於內地人氣爆燈，有指其一天酬勞達6位數，王晶對此表示：「小春係老朋友，（片酬）當然好。」

雲千千明顯得寵

王晶近年兩位愛將邱意濃及雲千千之前有份拍電影《倚天屠龍記》，但明顯飾演「小昭」的千千比「周芷若」邱意濃得寵，千千除獲王晶安排與昔日女神張敏合作拍片外，還登上內地雜誌封面，風頭十足，《追》片亦由她擔任女主角。王晶表示因《追》片有前傳，當時千千有份拍攝，如今再開拍延續篇，自然亦找她演出，承接上一部的角色。

另外，眾人日前於佛山出席開鏡禮，包括Vincent、小春、千千及徐冬冬等，小春戴上假髮，造型特別。電影公司特別安排漫畫家繪畫他們的卡通造型，別具心思，Vincent拿着自己的漫畫肖像時笑容燦爛，心情大好。

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