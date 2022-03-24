百老滙　觸動你心的花園

【營業資訊】LINE FRIENDS與百老滙一起讓大家於這個花開盛放的季節，慢下腳步，關注自己及家人朋友的身體需要，同時關注地球的健康，一起建立屬於你心的理想花園！今個春夏，百老滙為您準備一系列實用又貼心的電器，將四周打造成自己的理想花園！百老滙推出全新推廣活動「Mindfulness in Spring──觸動你心的花園」，即日起至2022年7月31日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定LINE FRIENDS MEETS BROADWAY花系主題禮品或CheckCheckCin米水茶飲乙份。數量有限，換完即止。

觸動你心的花園 LINE FRIENDS MEETS BROADWAY花系主題禮品

百老滙以LINE FRIENDS嘅BROWN、CONY同SALLY，配以不同的花朵和葉子為設計元素，以柔和的綠色、紫色及粉紅色為今次禮品顏色的主調，表達春天的清新氣息！今次特別推出「LOVE YOURSELF」、「BEST FRIENDS」及「LOVE EARTH」設計字句，以帶出今次 Mindfulness in Spring主題─由內心出發，在疫情新常態中尋找平和思緒，透過做瑜伽、多運動、多喝水，讓你享受身心靈上的滿足，使身心靈健康，從而開啟你內心的花園！

今次LINE FRIENDS MEETS BROADWAY花系主題禮品包括有瑜珈墊、玻璃水樽。既有LINE FRIENDS陪你一齊做運動之餘，同時又關注你身體，能量POWER UP! 另外，BROWN 與 CONY造型Cushion，陪伴你坐在梳化上舒舒服服享受「ME」 TIME或WORK FROM HOME！仲有BROWN公仔連便攜袋、保溫杯及不銹鋼餐具，治愈之餘又環保！

百老滙關注你的健康 CheckCheckCin 米水茶飲

百老滙為大家帶來CheckCheckCin米水茶飲，為您身體注入滿滿能量！

CheckCheckCin 於2016年創立，名字源於香港人常用語「CheckCheck先」的諧音， 意謂 「醫食同源」及「治．未病」的東方醫學保健概念。CheckCheckCin 致力宣揚中醫未病先防的理念，引領大眾微調飲食及生活習慣，達致健康體魄。這次帶來了CheckCheckCin 的朝夕米水禮盒、飲湯Soup Pack湯包、美茶及紙包米水等，適合愛養生的你！

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