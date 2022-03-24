林心如借《華燈初上》變NFT吸金　新劇飛起舊班底

由台灣女星林心如做總製作人嘅劇集《華燈初上》升為「神劇」，第三季上周出爐大結局，短短一日就衝上排行榜冠軍，劇中主演位位人氣急升，正當外界估計會否拍成電影版同第四季之際，估唔到《華燈》連NFT人物都出爐，製作團隊更確認將拍攝最新台劇《有生之年》。

《有生之年》將由《華燈初上》總製作人林心如、戴天易和編劇杜政哲鐵三角再度合作，以2020年疫情為主軸，該劇也獲得台灣文化部補助2,000萬新台幣（約547萬港幣）。杜政哲透露，當時同林心如討論新題材，佢覺得2020年對大家都係非常有感覺嘅一年，仲會以未來20、30年後嘅角度去睇2020年發生嘅一切，單集製作成本上看500萬元（約136萬港幣）。至於是否會再找《華燈初上》演員演出？林心如則表示應該唔會，會有一啲新面孔，但演員方面仲係思考階段。

《華燈初上》成功創下多項紀錄，依家仲朝元宇宙發展，成為第一部推出NFT嘅台灣電視劇，幕後團隊前日（22日）搶先公開劇中人物NFT，包括「寶寶」吳慷仁、「百合」謝欣穎、「愛子」郭雪芙等，至於「Rose媽媽」林心如同「蘇媽媽」楊謹華嘅NFT仍然係最後修正階段，仲未見街。