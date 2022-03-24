學識4個重點　打造《華燈初上》復古妝

《華燈初上》第3季近日開播，令等到頸都長的觀眾終於有劇煲！不過溫馨提示一下，就算先暏為快都不要劇透凶手是誰（會引起眾怒呢！）。其實新一季除了劇情繼續成為話題外，當中幾位要角如蘿絲媽媽、花子、愛子等的復古造型亦十分吸睛，讓人一看就沉浸在光日式酒店的氛圍之中。而她們臉上的復古妝容，更將大家帶到80年代的舊年華。絲打們若有興趣一試這類精緻又復古的妝感，不妨從以下4個重點入手，就能輕鬆變身復古美女。

重點1：輕薄霧面底妝

80年代的底妝強調霧面和啞光，粉底的顏色比較符合自身膚色，而不是選擇比較白的顏色。而且仔細看還會有一點點的粉感，最後需要加上定妝粉完成整個底妝。劇中的蘇媽媽和蘿絲媽媽就是以清透霧面質感的粉底來打底，之後再塗上遮瑕，塑造無瑕啞光質感妝容。

重點2：濃眉和大地色系眼妝

復古女神全部都是濃眉大眼，眉妝追求濃密，可以梳起來的深色眉毛，配合偏棕色的頭髮還會將眉毛染成棕色。切記濃眉不要選擇黑色，否則眼睛像被壓着一樣。每位光酒店小姐的眼睛輪廓都非常深遂，她們使用的是大地色系眼妝。用啞光的大地色眼影在眼皮上逐層疊加，有一點層次感又不會太像誇張的舞台妝效，自然立體還能將眼睛消腫，搭配棕色粗眉的眼妝魅力十足。

重點3：飽滿大紅唇

對復古妝容印象最深刻的不是臉部的霧面底妝也不是大地色系眼影，而是飽滿的烈燄紅唇。演員謝欣穎飾演的百合的復古紅唇讓她看起來非常冷艷，不好接近卻難以忘記。而郭雪芙飾演的愛子的鮮艷紅唇看起來很熱情，年輕奪目。化唇部只要塗滿唇和選擇正紅、棕紅、豆沙紅等的復古紅色調，就可以簡單擁有一個復古唇妝。

重點4：立體修容

雖然在各位演員的臉上看不出修容的痕迹，但是可以看到她們的臉部是偏立體的，有高光和陰影的位置，這都是修容帶來的效果。為了讓面部輪廓看起來更完美，就會使用胭脂修飾臉形，用光影點在鼻子中間、額頭處及蘋果肌的位置。再用深色修容以小量多次的手法，塗在鼻側和臉部的邊緣，讓整體妝容更加精緻。