影星楊紫瓊(Michelle)近日正忙於宣傳主演美國科幻電影《Everything Everywhere All at Once》,日前先以視像通話接受媒體訪問,豈料昨日(23日)竟突然取消所有行程,原來佢已確診新冠肺炎。今日(24日)佢喺社交網上載一張戴上口罩、躺在床上休息嘅自拍照,並發文交代確診消息,並不忘為今晚電影的首映禮打氣,她表示:「人生就是這樣...苦樂參半...電影今晚在洛杉磯首映,不幸的是,我整個人掉入新冠肺炎的宇宙!我敢肯定,你們都知道今晚我多麼想和你們在一起。我相信我的EEAAO家族會高舉起我們的旗幟!我為我們一起所做的一切感到非常自豪!所以今晚首映的每個人,準備好經歷奇妙的旅程!繫好安全帶!愛你們,我的精神會與你們同在。」

而佢透過助手回覆東網,指確診並沒有影響拍攝進度,因為現時主要進行宣傳新片工作,不過對於未能出席今晚嘅首映感失落:「因為有好多朋友特別飛嚟LA支持,希望可以盡快康復再同大家見面同繼續宣傳工作,多謝你哋嘅支持。」並指病徵比較輕微,大家不用擔心。