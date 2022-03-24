AK新歌圓夢　燃點Alton單飛慾望：被動會死

由人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）與王智德（Alton）合唱的新歌《Rebound》，其MV上架3周已超過200萬點率擊，成績斐然。今次是Alton首次半Solo出歌，並負責Rap詞創作，他表示多謝公司及AK，因AK而促成今次合作：「今次係AK覺得啱時候同我合作，公司覺OK令件事成立。好開心有呢個機會，同埋做到自己想做嘅嘢，可以話如願以償，首歌係喺我啲血咇出來，無論音樂風格、舞蹈方向以及歌詞內容都係我自己好愛嘅嘢。」AK指跟Alton合作一直在其Wish List之內：「我本身對Rap有興趣，但唔叻，所以我想嘗試，最快浮現係佢同Lokman兩個人名。初時有諗同佢一齊寫詞，但太難，寫幾次都唔係好中，最後交咗個重任畀佢。」

講到MV有多名歌手參與拍攝，認真畀面，AK稱由於參與人數眾多，流程上難以控制，感激歌手們付出：「辛苦咗其他歌手，出現咗超時情況，佢哋比預期逗留時間耐咗。」Alton謂拍攝時不止體力上辛苦，心理包袱更大：「要其他歌手等埋位唔好意思，但佢哋好支持，佢哋話傻啦，你哋係主人家，你哋Enjoy，我有一刻以為自己同AK結婚。」2人指參演歌手全部義務性質，可謂碌盡人情卡，揚言一定會找卡數，問到如何回報眾人？他們豪氣表示：「佢哋想點就點啦！我哋依家好似有個錦囊畀佢哋，需要時打開錦囊我哋就出現，咩要求都得！」

MV拍攝逾20小時，AK表示最難忘是有一段跳Popping舞步，是他夢寐以求想做，他更請來跳舞老師助陣。而Alton透露其中一幕開𨋢關𨋢場口，他們要極速換好4套衫，因為時間關係，導演下令要一Take過完成拍攝：「個感覺似邊策騎邊射箭雖然好急趕，但又射中個靶，係上天眷顧。」他們要趕及天光前完成所有拍攝，笑言拍到朝早時每個人的狀態已如喪屍。之前Alton自嘲存在感低，家人更以為他已退團，今次難得出新歌，他自認入行以來有所成長：「要行得遠，心態最重要，自己調整得唔錯。家人見我出歌好開心，佢哋都話首歌好聽，製作初期都擔心我成日暱埋房寫嘢。（想出個人作品？）想，做藝人一定有追求，唔好怕食檸檬，有想法同公司講。做人唔好太被動，被動會死。」