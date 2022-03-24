抗疫咖啡自己沖　邊款至啱Work From Home？

每日返工返學，都會見到港人拎住杯咖啡，又或到咖啡店點一杯慢慢坐，不過這段時間大家減少外出，又不敢周街除罩飲咖啡，最好還是返屋企自己沖。近日多個咖啡品牌推出掛耳包或咖啡膠囊的新款口味，更有適合自用送禮的精選套餐，無論在家溫書或WFH，都可以提神醒腦。

限量美味

習慣每日都要飲咖啡的人，大多都會在家安置咖啡機，方便快捷，Nespresso近年推行「傾心匠藝」計劃，復興瀕臨滅絕的咖啡及其耕種地區，和世界各地咖啡農攜合作打造「工藝之源」單一產源咖啡，近日品牌推出2款限定版新口味，Aged Sumatra 選用印尼蘇門答臘熟成5年的Arabica咖啡豆，入口帶木香和辛香，還有可可和煙草的味道。另一款Papua New Guinea來自巴布亞新畿內亞，帶有特的果香和果醬風味，適合用來沖泡成黑咖啡，香濃又提神。

歐洲風味

歐洲每個國家都有特色咖啡店，午間時點杯咖啡，坐在露天或戶外位置，感覺超爽。UCC近日推出4款新的咖啡工匠系列膠囊咖啡，成品於歐洲烘焙及法國包裝，06 Lungo Forte選用阿拉卡比加羅布斯塔中度烘焙咖啡豆，帶烤麵包和穀物香氣，09 Espresso Forte和11 Risretto同樣選用上述2款咖啡，前者經中度烘焙，醇厚細緻。後者經深度烘焙，帶黑朱古力、辛香的甘草氣息。至於07 Espresso選用100%阿拉比卡咖啡豆，經中度烘焙，入口帶麥芽果香，口感平衡，大家可按個人喜好選擇。

日本掛耳包

除了歐洲，日本亦有很多咖啡小店和專業咖啡師，網店C’est la vie即將推出來自日本岩手縣NAGASAWA COFFEE KEEP SMILE Blend掛耳咖啡包，日本咖啡店負責人長澤一浩曾於311大地震到災區做義工，為災民分發咖啡，這件事啟發了他於2012年開設一間「尊重個人的享受方式」概念的咖啡店，店內選用1960年老代的OLD PROBAT UG-15老式烘豆機烘焙咖啡豆，讓咖啡豆滲出滿滿獨特風味。這款掛耳包沖泡後，苦味和酸度平衡，感受與別不同。

投其所好

送禮當然要投其所好，若然對方是咖啡精的話，可以考慮Cupping Room推出的多款Coffee with Care套裝，咖啡膠囊套裝內有佳節特調咖啡膠囊及2罐 Flash-Brewed氣泡咖啡，膠囊內的咖啡來自巴西、哥倫比亞和埃塞俄比亞，帶莓果、杏仁和朱古力味道。滴漏咖啡套裝內有3款口味咖啡掛耳包和2罐氣泡咖啡。至於豪華家用套裝，內有咖啡膠囊、不含咖啡因的紅果茶囊、氣泡咖啡和滴漏咖啡包，喜歡隨時沖泡或飲用都無問題，總有一款合你心水。