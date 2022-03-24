徐榮自爆曾眼紅林峯上位快：嗰時我覺得我靚仔過佢

無綫第13期藝員訓練班嘅一班同學，包括徐榮、林峯、楊茜堯、張美妮、楊明等出名感情好，畢業多年依然不時聚首一堂，早前林峯回巢拍《使徒行者3》時，一班同學更齊齊客串力撐，不過呢日徐榮亮相J2節目《人夫放假約出去滾》，就自爆入行初期曾眼紅最快上位嘅林峯，坦言心有不甘：「初初真係有嘅，阿峯好早就上，阿怡（楊茜堯）都做過一排姦夫淫婦呀、師姑呀，後尾先做過禮儀小姐㗎嘛，佢就遲少少，但都上緊嘅。初初個感覺係咁樣嘅，因為同期訓練班一定會比較，講真唔比就呃人㗎啦，我成日諗『阿峯做啲戲，我都做到吖，唔差㗎喎應該做得』，會有呢啲諗法。」

佢續指當時比較自負，認為自己靚仔過林峯：「讀訓練班嗰陣時好自負㗎嘛，我覺得我拍得住金城武嗰啲嚟㗎，自己睇自己特別靚㗎！」並指花咗4、5年時間先調節好心態，雖然曾經諗過離巢向外闖，但離開又覺得唔甘心，終決定留低，現時雖然仍演配角為主，但佢就認為勝在角色有發揮空間，自己亦會花心思喺造型上，希望觀眾見到不一樣嘅佢：「一年可能有兩至三套劇係有你出現，如果你個外形都唔變呢，我都想觀眾睇到有啲唔同，咁對自己有個交代。」至於講到獎項，佢坦言曾有失意，但現時已經看淡，得獎與否並唔係自己能夠控制。