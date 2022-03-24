媳婦自嫁入這個家以來，從沒被婆婆善待過。以一敵二的生活，她忍了三十多年，終於隨着「媽寶」丈夫突然離世而劃上句號。

媳婦站在急症室門外等候消息，當收到媽寶的死訊之後，她呆立一時半晌，終究未能擠出半點傷感。雖然，這個人在自己的生命中佔了很大的章節，但始終，她的回憶裏有99%都是傷心、失望、憤怒、無望的，心早已涼了死了，又怎能流出眼淚？

看看眼前的婆婆，哭得死去活來的，惻隱之心令媳婦上前安慰，但又一如以往的，婆婆將所有都怪罪到媳婦的頭上：「若不是你，我兒子怎會出去買醬油！」媳婦想了一想，媽寶可是在性用品商店突然心臟病發暈倒送院的。不過在此時此刻，她決定留一點厚道，於是只翻了翻白眼，轉身就走。

喪禮的儀式都做完了，所有責任和恩怨都該來個了結，媳婦回家後便進房間執拾行李。這件衣服，不要了；這個擺設，沒用了；這件嬰兒衣⋯⋯她又再想起⋯⋯婆婆逼媽寶跟自己離婚的事。

兩箱行李，整理了她三十多年的人生。她步出客廳，跟婆婆說了句：「我走了。」便轉身打開大門。正想離開之際，婆婆喝斥道：「你要去哪？」

「我要走了。」媳婦心平氣和地回答。

「走？你敢走？」

「我服侍你三十多年了，也不見得你欣賞，我沒有留底的必要。」

「你生不出孩子我也沒怪責你！現在我兒子被你害死了，你竟然丟下我？忘恩負義！」

媳婦看着老太婆，心裏想着曾經懷上的寶寶，低頭望了那塊讓她滑倒的地板一眼，很想反駁「是誰讓我小產的？」但她的稜角，早已被淚水磨平；忍氣吞聲，是她多年以來練得的絕技。

最後，她搖搖頭，步出大門。

房子內，就剩下這個白髮蒼蒼的老太婆。

當日誰沒有視媳婦為一家人，今天便沒有權利用社會的禮教去綑綁她。因果循環，從來都只是有青春的年輕人的玩意；老來孤獨，恨錯難返。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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