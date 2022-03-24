曾志偉婚禮發酒瘋叫人默哀　吳若希浸豬籠慘被「棄屍」

無綫總經理曾志偉、錢嘉樂率領馮盈盈、丁子朗、鄭衍峰、江嘉敏等主持的綜藝節目《講你都唔信》，每集將邀請兩組嘉賓作賽，圍繞當晚主題大爆「講你都唔信」趣事及秘史，日前除了請來「烈女隊」江美儀、莊鍶敏、黃婧靈，還分別加入「森美旅行團隊」的森美、麥美恩、吳若希，以及「食腦三子隊」的何廣沛、子豪、方紹聰（奶仔），節目主題分別是「一生人最瘋狂嘅事」及「飲醉酒嘅經歷」。

身為主持的志偉率先自爆曾因醉酒失神，還於好友上山詩鈉婚禮台上錯叫嘉賓「一齊起立默哀」，十分尷尬。之後志偉再爆搭飛機遲到的瘀事：「我嗰次根本入唔到閘，因為架飛機飛咗，諗住走啦！但工作人員話冇問題等埋我，我心諗：『唔係飛咗咩？』結果我入到去，真係全架飛機嘅人都望住我，佢哋真係嬲，原來架飛機真係已經行咗出去，但零件問題返轉頭修理，但成機嘅人誤會咗係因為我而返轉頭。」森美則先後訴說「巧遇米高積遜（Michael Jackson）兒子」以及「假蛇酒」事件，他於講故事時除大跳Moonwalk，更「鄉音大叔」上身講述「假蛇酒」事件。森美提及當年於美國讀書時，派對遇上一個自稱是米高積遜兒子的人，對方更示意教他Moonwalk，說到此事，森美即席示範Moonwalk，惟遭揶揄似踩屎。

至於吳若希描述的「浸豬籠」事件亦非常搞笑，透露加入無綫後即獲安排拍攝古裝劇，劇情講述其浸豬籠，故要綁手綁腳躺在豬籠裏，並被浸入水中，沒料當「上水」後，工作人員竟連人帶豬籠將她放在一旁，期間更疑似遺忘了她，結果靜待了45分鐘才被發現。