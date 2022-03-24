【營事檔案】黑芝麻小紅莓麻糬波波　「營」之小食

麻糬波波又名QQ波或韓國麵包等，口感比麵包煙韌，是一款好特別的小食。常吃的口味有芝士、朱古力、抹茶等等，今次則混合了黑芝麻及小紅莓這兩款十分有營養的食材，做出不一樣的麻糬波波。

芝麻保護血管又潤腸

芝麻除了作裝飾餐點之用外，更可以是主角，例如湯圓的芝麻餡、中式甜品的芝麻卷、芝麻糊等等。黑色的芝麻除了烏髮外，它有着更加多的好處待我們發掘。芝麻屬種子類，有着豐富的不飽和脂肪酸。不飽和脂肪有助降低壞膽固醇的水平，保持血管暢通。加上高膳食纖維的特質，可以潤腸通便，預防便祕，保持腸道健康。

紅莓是女士恩物

紅莓又稱蔓越莓，常見在製造果汁、果醬或乾果中，比較少直接作新鮮水果食用。一顆顆細細的紅莓，含有原花青素(Proanthocyanidins)，它有助抑制細菌在尿道生長和繁殖，配合多喝水以及保持良好的個人衞生等生活習慣，可有助減低患尿道炎的機會。由於紅莓比較酸，因此在加工過程中可能會加入大量的糖去中和其酸味。在選擇紅莓乾時，就要好好留意營養標籤，有沒有添加過多的糖，當然以無添加糖的紅莓乾作為今次的食材就會更好了。

【黑芝麻小紅莓麻糬波波】

材料：

牛奶 130毫升

植物油 20克

木薯粉 100克

糯米粉 45克

蛋 75克

無添加糖小紅莓乾 60克

黑芝麻 15克

調味料：

鹽 1.5克

糖 2克

做法：

1.植物油及牛奶以小火煮沸，備用。

2.關火後加入鹽、糖、木薯粉及糯米粉拌勻。

3.雞蛋分3次加入，並以電動打蛋器拌勻直至沒有粉粒及幼滑。

4.加入小紅莓乾及黑芝麻拌勻。

5.將麵糊放入唧袋，唧在已墊牛油紙的焗盤上。

6.焗爐以220度先焗5分鐘後，轉180度焗10分鐘直至金黃色即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。