唔再扮Cool！COLLAR騷腰晒腿散發青春味

年初成軍的女團COLLAR推出第2首新歌《Never-never Land》，歌曲以白日夢世界為主題，MV昨晚（23日）首播，8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼、Soching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖），一洗之前Cool爆形象，在MV以背心、短裙、露腰裝上陣，散發青春氣味。

COLLAR表示疫情下大家疲於抗疫，希望透過新歌作療愈作用，呼籲大家不妨發發白日夢，喚醒輕鬆愉快的心情。MV中她們出動不同私伙的小道具，Day說：「有啲自己嘅小公仔、太陽眼鏡都有出現，幾得意。」Soching笑言：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」Winka亦認為夠貼地展現她們真實一面。

長期「禁食令」

她們的造型都好清涼，部分成員更要露小蠻腰，她們笑言長期都收到經理人的「禁食令」，但大知道要拍MV，都好自制，Sumling仲勤做Gym，為食的Ivy會分享低卡零食，至於Candy笑言今次是一大新嘗試：「如果唔係拍MV，未必有咁機會着出街，一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，好開心。」

MV其中一個鏡頭要到草地拍攝，她們不僅成為蚊子的大餐，腳踏涼鞋的Soching不慎誤踩蟻竇，搞到隻腳一點點又痕又腫：「平時見昆蟲都會崩潰，不過拍嘢盡量忍住唔想畀人見到驚青樣，但嗰刻真係搞唔掂，想喊出嚟。」

再推出新歌她們可會感到壓力？COLLAR認為不會有壓力，其中Marf說：「得到支持當然開心，但上次出歌都冇話要達到一個咩成績，今次出歌希望平靜大家嘅心情，等大家聽到會覺得舒服、諗番啲開心事情出嚟。」