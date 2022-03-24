本日日本：經典再現！《101次求婚》聯乘潮Tee登場

90年代係日劇的黃金年代，當時香港朋友亦可以透過兩間本地電視台看到不少名作，其中由武田鐵矢及星野溫子主演的《101次求婚》便是有資歷的日劇迷一大美好回憶，故事中星野達郎（武田鐵矢飾演）對矢吹薰（淺野溫子飾演）的付出及堅持令觀眾既感動又難忘！30年後這套名作又再成為話題——日本服飾購物網站ZOZOTOWN將於3月25日起推出《101次求婚》的多款聯乘T-shirt及貼紙，其中T-shirt採用了美國著名休閒服品牌Fruit of the Loom的Super Premium Tee來炮製，並會印上「我係唔會死o架」（僕は死にましぇん）等劇中金句及名場面。而包裝亦甚富心思，從前方看帶點昔日錄影帶Feel的設計，背後寫有《101次求婚》的故事簡介，並採用了真空處理，無論由內到外都十分講究。而3月25日至4月4日正午，只要追蹤ZOZOTOWN的官方Twitter戶口並轉發相關的貼文，便有機會獲得武田鐵矢的簽名海報（名額為5位）。