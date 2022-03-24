創業失敗陷人生低潮　陸詩韻：覺得自己好垃圾

藝人陸詩韻為香港開電視節目《有種老闆娘》任嘉賓，與主持可宜分享事業心得及感情事，由選美出身到轉型成為護膚品牌老闆娘的她，自言上半場人生沒有規劃，參加選美只為圓夢，至2013年經歷生意和感情失敗，令她跌進低潮期，雖然大受挫折，卻令她重整思維，成就了今日的事業，她說：「求其參加選美，只為一圓心願，細個好鍾意同隔離鄰舍玩選美，大個咗覺得有機會咪試，跟住順理成章入娛樂圈，完全冇諗過要喺娛樂圈創一番事業，喺娛樂圈4年，屋企本身做製衣生意，之後爸爸叫我返去幫手，考慮咗幾個月就返去，之後首次創業開咗間貿易公司，發展自己生意。」

直到2013年經歷人生低潮令她改變，變得更謹慎及充滿規劃：「第一次創業同拍檔有誤會，發展唔好，嗰2年可以話係經歷人生最多失敗嘅年份，但如果冇呢兩年，唔會醒覺到原來自己嘅思維咁唔成熟，覺得自己好垃圾，有好多唔好嘅報道，有段時間唔想面對任何朋友，只匿喺公司同屋企，自信心低到喺街行過，都覺得人哋係講緊自己。」及後幸獲家人支持，為Sharon提供了避難所，令她可以在沉澱過後重新振作，成為今天的護膚品牌老闆娘。