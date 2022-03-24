爭年度組合獎！MIRROR竟然幫C AllStar拉票

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》昨晚（23日）公布「CHILL CLUB年度組合」的入圍名單，包括C AllStar、MIRROR、Twins、ERROR、MC $oHo & KidNey、P1X3L及艾粒。當晚部分入圍的組合成員進行直播拉票，C AllStar、MC $oHo & KidNey、ERROR的肥仔、Dee、保錡、MIRROR就有AK及姜濤做代表以及P1X3L參與。

被視為頂頭大熱的MIRROR在自家頒獎禮，竟然為C AllStar拉票，AK說：「我哋本身都好鍾意聽C AllStar嘅歌，梗係要支持佢哋，但係C AllStar未叫過我哋做嘉賓，所以有空餘時間嘅話都可以投埋我哋。」同是公司自己人的ERROR成員肥仔說：「為咗證明我哋唔係造假，所以我會支持C AllStar一票先。當然觀眾、聽眾鍾意聽我哋ERROR嘅歌都可以投我哋，但係我心目中會投畀C AllStar。」連P1X3L也照跟說：「作為晚輩我哋都好支持C AllStar。」

變造勢大會

難怪C AllStar成員On仔笑說變成C AllStar造勢大會，他表示作為已出道12年的前輩，收到了大家的心意，而釗峰先多謝ERROR做佢哋演唱會嘉賓：「喺度嘅組合有好多歌都好聽，全部都有留意，個個都好正，所以大家肯投票已經係支持晒我哋，最緊要大家好玩。」On仔表示要支持MC $oho & KidNey，因為疫情下他經常上網睇他們的演出，而King則表示要投給MIRROR：「MIRROR今年好勤力。」