與舊愛林志穎世紀同台　林心如力邀做牛郎

台灣藝人林志穎、林心如與侯佩岑昨日（23日）齊齊出席活動，林志穎與林心如這對昔日情侶27年前因合作拍攝電影《校園敢死隊》而撻着，之後因聚少離多而和平分手，如今舊愛碰頭，二人都大方表示不會尷尬。而做慣主持的侯佩岑亦於台上發問，更搞氣氛直問他們：「會尷尬嗎？感覺像昨天耶！」而心如與林志穎沒有半點隔膜，席間有講有笑。林志穎更謂：「感情都是過去的事了！」林心如亦說：「而且我們也不是上一任了，都已經是上上上一任了。」

而林志穎的太太陳若儀都有做「跟得夫人」，一同現身，之後她更將四人合照放於社交平台，林志穎表示老婆與林心如、侯佩岑原本就認識，今天只是特地來打招呼，不是來「監場」。林心如亦指林志穎與老公霍建華比她還要熟，霍建華多年前因車子問題通過她認識林志穎，後來二人變成朋友還會不時互相問候，兩家人也會一起看演唱會、聚餐，現場林心如被問到有否邀約林志穎客串她有份製作兼擔演的《華燈初上》時，林心如笑稱林志穎拍戲是興趣，現在他是大老闆，股票、建築都有生意，對此林志穎坦言不抗拒演泊車仔，笑言：「總之跟車有關的，我才能本色演出。」林心如反邀請他演牛郎。