四葉杏果　最癡J奶偶像

好少人會用個「癡」字嚟形容自己，畢竟呢個字有啲負面，通常會令人諗起「白癡」或者「癡呆」；不過，有位大波妹自稱為「日本一最癡偶像」，佢就係今期「世界Cup」主角四葉杏果。

肉感大波妹

擁有薄身巨乳嘅女仔一向最受男士追捧，但其實只要上圍夠豐滿，即使身形有啲肉地，同樣會得到男士嘅歡心。來自北海道網走嘅四葉杏果，就係一位肉感型寫真女優，但佢嗰種肥係唔會令人覺得反感，而且會令人好想將佢一擁入懷，加上佢對車頭燈有成39J咁勁，每當換上水着跑跑跳跳時，即產生Big波震盪嘅效果，真係震到人個心離一離呀！

敢露有錢途

一直希望能夠喺知名電視節目《London Heart》登場嘅杏果，因為身材夠正，成功以寫真女優身份出道，仲喺選美活動「第2屆Miss周刊實話WJ Girl」奪得最優秀獎。而為咗爭取更多發展機遇，杏果更自稱為「日本一最癡偶像」呢！點解阿妹會用個「癡」字嚟形容自己？原因好簡單，因為佢係一名音癡、路癡同運動癡，唱歌唔掂，認路又差，肢體更加係唔多協調。阿妹亦好有自知之明，唔勉強自己做歌手，而係專門靠個胸嚟搵食，除咗拍寫真，仲會經營個人視頻，成日攞對胸嚟玩，包括示範點樣用胸墊、影印對J奶等等，總言之就係用巨乳嚟作為賣點。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：39-25-36

四葉杏果不時出席攝影會，登入佢嘅社交網，除咗可以欣賞到活動中嘅靚相，亦可以留意到佢最近拍咗咩短片。