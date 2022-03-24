大S新婚情節曝光　情侶雞尾酒大晒恩愛

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚短短4個月，便宣布與韓國男星具俊曄結婚，震驚娛樂圈。本月23日深夜時分，與具俊曄見面後遲遲未有動靜的大S終於更新了社交平台曬出兩張甜蜜的照片。她上載了兩張訂制雞尾酒的相片，雞尾酒上的插畫相當有愛，她還配上文字「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢」，文字搭配畫面中的雞尾酒，以及香薰蠟燭顯得極具曖昧。

其中還有兩支雞尾酒的插畫，是特意為大S和具俊曄而設計，酒瓶上的兩個代表正是大S和具俊曄，公仔手裡的話筒寓意著兩人的愛情是由打電話開始的。此外，畫上的小人手裡的話筒還分別印有「S」和「K」兩個英文字母，代表了兩人名字的縮寫，相當浪漫和溫馨。據台灣女星張惠妹的的經理人表示，這款酒是大S為聚會而訂製的，雖然並未透露是甚麼聚會，但是從這款「情侶酒」可估計兩人將舉行新婚慶祝活動。

近日，有韓國網民挖出大S 20年前的舊照，清純美貌為之驚艷，更被網民直呼「難怪具俊曄忘不了她」，引起熱烈討論。

大S與具俊曄自從因20年後的「一個電話」再度掀起緣分後，各地其後掀起「不換電話號碼」熱潮。知名韓國論壇theqoo昨日（23日）亦出現一篇「的確會讓具俊曄難忘當年的徐熙媛」的文章，內容是大、小S兩姊妹當年主持《娛樂百分百》，與具俊曄於南韓遊玩的片段。當年的大、小S雖然沒有化濃妝，但清純、稚氣，可愛非常，不少網民為之驚艷，更紛紛留言「有全智賢的感覺」、「當年就很漂亮，現在即使有了年紀還是很美」、「嘩！真的超美」、「是《我的野蠻女友》中的全智賢」，不少網民都戥大S及具俊曄開心。

另一邊廂，汪小菲的母親張蘭則咬住不放，不時「發功」，有意無意般嘲諷大S。日前，她就開直播，有網民問汪小菲與大S離婚是否與她有關時，她即時火起，更說:「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」更直言:「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係。」