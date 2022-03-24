巨乳清潔工　惹火勁風騷

家陣疫情咁嚴重，屋企嘅衞生一定要做到足，但鋪鋪要自己郁手，實在攰到爆，呢個時候有一班巨乳清潔工喺你面前出現，你話幾好呢？

輕熟俏女僕

講到打掃屋企，梗係女僕最熟手，但有啲女僕好叻勾引男主人，好似呢套由Penthouse推出嘅《Big Titty MILF Maids》，當中一班熟女女僕包括Casca Akashova、Kitten Latenight、Kiki Klout等等，個個都有波又有籮，加上喺著名導演Jacob Rivera調教下，係男人見到都流晒口水。影片以主觀鏡頭拍攝，故事講述有錢男主人，最近請咗一班巨乳女僕返屋企，每次做嘢都不斷走光，搞到男主人雙眼發光，跟住落嚟發生乜嘢事？大家都應該估到啦！

索女拍住上

幾個索女兼閨密一齊嚟做清潔工，仲要對男主人上下其手，咁香艷嘅劇情真係四仔先會有，講緊嘅係呢套由Life Selector製作嘅《A Day With Alyssia Kent & Friends》。影片開宗明義由超人氣脫星Alyssia Kent孭飛，講述佢同Angelika Grays、Tiffany Tatum、Kaisa Nord等索女去咗一間豪宅做清潔，無意中發現男主人係城中著名嘅鑽石王老五，於是決定向對方發起挑逗攻勢，希望喺佢身上搵着數。

偷食純情妹

淫蕩清潔工固然誘人，但其實清純女僕嘅吸引力都唔差得去邊，甚至有過之而無不及。好似呢套由Reality Kings炮製嘅《Pure 18 #41》，就搵嚟Emily Willis、Gabbie Carter、Vina Sky等多位巨乳索女扮演純情清潔工，單睇演出陣容已經令人相當期待。故事講述呢幾位脫星為咗搵食，於是去做兼職清潔工，而喺工作期間，因為對男主人產生興趣，最終忍唔住偷食，當中有好多幕高潮迭起嘅床上互動，相信四仔迷一定收貨。

【配圖15】《Pure 18 #41》包含偷食清潔工嘅情節，香艷程度爆晒燈。

碟評

老實講，脫星扮演清潔工色誘男主人嘅橋段唔算新，但只要女主角有樣有身材，依然令人好想睇，就以《Pure 18 #41》為例，雲集多位人氣巨乳脫星，佢哋嘅床上動作激烈，高潮反應又勁，足以令四仔迷睇到眼都唔眨。如果鍾情熟女誘惑嘅話，《Big Titty MILF Maids》會係你嘅最佳選擇，事關一班脫星勁有女人味，床技仲相當精湛。至於《A Day With Alyssia Kent & Friends》就擺明以索女Alyssia Kent掛帥，如果你係佢嘅粉絲，絕對唔可以錯過呢套作品。