【是日通勝】

農曆二月廿三

壬寅年 癸卯月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、動土、移徙

忌：開市、理髮、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、15、28、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運欠佳，宜改掉理財壞習慣，銀色助開運。

金牛座：一分耕耘一分收穫，宜賣力工作，不宜偷懶。

雙子座：若手頭有閒錢，可考慮投資穩健型理財產品。

巨蟹座：精神飽滿，幹勁十足，遇到問題能輕鬆解決。

獅子座：閱讀跟工作有關的書籍，可以獲得不少啟發。

處女座：尊重另一半的想法，勿試圖迫對方作出改變。

天秤座：事業發展如魚得水，要好好回饋幫過你的人。

天蠍座：待人接物應有商有量，固執己見容易得罪人。

人馬座：有發揮自身實力的機遇，對求職者特別有利。

山羊座：賺錢能力不夠強，經濟陷入困境，勿亂花錢。

水瓶座：與人交流機會多，易被談吐幽默的異性打動。

雙魚座：身心不在狀態，易消極怠工，小心上司抽秤。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 惹是非

鼠：偏財運不錯，有機會中獎或收到禮物。

牛：謀事有主見，但有時也要聽取別人建議。

虎：財運上升，從商者多勞多得，生意興隆。

兔：心情壓抑，受家事干擾，工作難以專心。

龍：精神不振，工作受拖累，小心飯碗不保。

蛇：運氣好，士氣盛，工作上有超水準發揮。

馬：今天有點倒霉，只要夠冷靜可大步檻過。

羊：是日沖煞，謀事心不在焉，容易惹是非。

猴：桃花運欠奉，不宜談婚論嫁，時機不對。

雞：幹勁十足，工作順利，事業更上一層樓。

狗：有點固執，容易犯錯，謀事要步步為營。

豬：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

好人緣的面相

擁有好的人緣對於我們的生活和工作都有很大幫助，以下就為大家分析擁有好人緣的面相特徵。

眉清目秀

一個人的眉毛彎彎而綿長，整齊而不雜亂；眼睛秀麗有神，一眼望過去黑白分明，往往給人的第一感覺就是乾淨，性格溫和、善良、樂觀、開朗，處事會考慮很多方面的細節，這樣的人容易有好的人緣。

鼻樑直挺

鼻樑直挺的人通常情商高，能夠察言觀色，懂得如何與他人相處，常常獲得朋友的喜愛，擁有很好的人緣。更會因人緣暢旺，得以在事業方面獲得很多幫助，也不缺乏好的發財機遇。

田宅宮飽滿

田宅宮是在眼睛和眉毛之間的位置，田為養生之本，宅為安身之處，在相學中不僅代表財富、家產的意思，而且人的財力和道緣都能從田宅宮直接看出來。通常田宅宮飽滿的人，家庭環境較好，重視親情和感情，做事理智，一生貴人多。

牙齒端正

牙齒稱為內明堂，牙齒端正的人，嘴型也會端正，擁有此類面相特徵的人多具有才華及口才，個性積極爽朗，善於處理人際關係，對異性朋友間相處的尺度把握適宜，多得朋友信賴。