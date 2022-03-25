釀流血事件！鄧月平中環夜驚魂　無罩醉漢埋身滋擾

擁36F出眾身材的「宅男女神」鄧月平（Larine），前晚（23日）在中環冒雨拍攝MV期間，遇上醉漢埋身騷擾，醉漢更一度跣低受傷，頓時血流如注！劇組即Call白車，警察亦到場了解，場面相當混亂。鄧月平雖然未有受傷，但已嚇到花容失色！

現年24歲的藝人鄧月平，年紀輕輕已大計多多，近年更銳意進軍歌壇，並自資開工作室。最近她與製作團隊炮製新歌《夜》，前晚凌晨在中環拍攝MV，除了租借頂級攝影器材，更請來著名電影攝影師譚運佳掌鏡，為拍攝做最佳準備，可惜人算不如天算，拍攝期間諸多不順，除了落雨之外，更遇上醉漢鬧事！

當時Larine正獨自站在街上，突然一個滿身酒氣、沒有戴口罩的男子走近她，並且不停跟她說話，嚇到她花容失色，附近的工作人員立即上前拉開對方。該醉漢未有因此離開現場，只走到服裝架及大型攝影燈旁邊坐下喃喃自語，令拍攝隊相當無奈，服裝師亦不敢走上前取衣服，令拍攝進度大受影響。擾攘一輪後，該醉漢欲站起，卻因天雨路滑突然跣低，撞傷鼻子及手部，登時血流如注，劇組即幫他召喚救護車。未幾警車及救護車到場，由於醉漢流血，警方一度以為劇組與醉漢曾發生衝突，故在現場查問了解事件，醉漢最後拒絕上救護車送院，並自行離開，Larine與劇組才得以繼續進行拍攝。

記者昨日就此事致電Larine，她猶有餘悸：「因為佢（醉漢）行埋嚟嘅時候，滿身酒氣，猛同我講佢都係做呢行（娛樂圈），工作人員拉開佢，我經理人都好有耐性咁去了解佢嘅情況，但我同經理人講唔好傾太多，擔心佢會衝埋嚟打人，同埋佢冇戴口罩，我好擔心大家會中招。」最令Larine擔心的是，該醉漢曾多次走近攝影器材，因器材非常昂貴，如不慎整爛，賠償金分分鐘達7位數字，她說：「佢行到去機器、燈光旁邊嘅時候，我真係勁緊張，啲器材係租番嚟，本身價錢好貴，如果意外整爛咗，亦會嚴重影響拍攝進度！到成件事完咗，我哋完成拍攝之後，我返到屋企都成晚眼光光，成件事歷歷在目，好彩唔算好大件事，希望下次可以順利拍攝，唔好再發生呢啲事。」

黑氣纏身 全家染疫

Larine近期可謂黑氣纏身，拍MV遇醉漢鬧事之外，原來早前其父母及弟弟都相繼確診新冠肺炎，她乖乖留在家中自我隔離，做足消毒及防疫工作，更做「美女廚娘」照顧家人起居飲食，現時他們已全部康復，Larine亦鬆一口氣，透露家人有服食中藥調理身體。

關嘉敏消毒噴霧防疫又防狼

對於鄧月平遇上醉漢埋身鬧事，曾經有類似經歷的藝人關嘉敏及梁敏巧感同身受。略懂功夫的關嘉敏表示：「女仔學防狼術真係有用嘅！遇到呢啲情形其實仲有個方法，依家大家日日帶消毒噴霧防疫，如果咁不幸遇到壞人就想辦法對正佢雙眼狂噴，然後乘機走開！」

至於早前被「射濕」的《東張西望》主持梁敏巧曾揚言後悔當時未有報警，故大讚鄧月平做得對，因為不論是否工作期間「遇險」，女性亦要識得保護自己，她說：「鄧月平報警好啱，因為好多女仔遇到咁樣都唔係好敢出聲，佢係個好好嘅示範，呼籲各位姊妹如果出夜街嘅話，最好搵人陪，衰人真係防不勝防，遇事最好保持冷靜，一定要拍片、錄音咁，保留證據喺手報警就穩陣！」