選美出身寧舍啱傾！高海寧北上遇貴人　恨與翁虹鬥戲

咪神高海寧（高Ling）早前隨王祖藍到內地發展，同行還有張振朗與王浩信，他們正趕拍綜藝節目，邀請不少嘉賓坐鎮，包括已移居上海的翁虹，間接令她與高Ling成為好朋友。每次拍攝完畢，她們都會一起吃晚飯，閒時又結件逛街，劇組工作人員更指她們似兩姊妹翁虹表示：「今次無綫派出呢幾位藝人北上，全部都好高質素，我覺得張振朗真係好似黃宗澤，直情可以演孖生兄弟，至於同浩信會傾吓囡囡經，高Ling就絕對係人見人愛，我係女人都被佢迷倒。」

尊重前輩 待人有禮

她坦言與高Ling特別投緣，或多或少大家都是選美入行，而且對方很尊重前輩，人又有禮貌，她趁放假更邀請對方回家作客，當正家人一樣。

在內地發展多年人脈廣的翁虹，被問會否助高Ling一把？她笑言：「又唔好咁講話幫手，以高Ling嘅條件可以發揮好多角色，佢話我古裝扮相好靚，我就諗如果可以接套宮廷劇一齊拍，一定好有火花。」另外，高Ling不忘向前輩請教保養心得，翁虹笑言不能懶和貪吃。

四圍體驗 獲益良多

而高Ling激讚翁虹好人，教她很多人生道理，記得初次在橫店開工，對方一有時間就帶她四圍去體驗生活：「好似家姐帶住細妹一樣，佢仲好有心送咗部按摩機畀我，我上鏡塊面好易水腫，佢真係好貼心，喺內地有咁多人錫梗係開心，多謝大家對我嘅厚愛。」